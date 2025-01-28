Посетителей и сотрудников «Воронцовских бань» эвакуировали в Москве

В комплексе «Воронцовские бани» в Москве произошло возгорания. Об этом сообщил источник 5-tv.ru.

Отмечалось, что из здания были эвакуированы сотрудники и посетители, а из окон валит густой дым. Когда на место прибыли специалисты МЧС, стало известно, что открытого огня нет.

В данный момент устанавливается наличие пострадавших.

Накануне в Кургане пожарные спасли двух детей из горящего здания. Пожар вспыхнул в одной из квартир на втором этаже. Хозяйка жилплощади оказалась в огненной ловушке и самостоятельно выбраться не смогла. Благодаря тому, что сотрудники МЧС быстро оперативно прибыли на место, женщину эвакуировали через окно с помощью приставной лестницы. Всего удалось спасти шесть человек, в том числе двух детей.

К этой минуте огонь полностью ликвидирован. Предварительно, причиной случившегося стала неисправная проводка.

Ранее 5-tv.ru писал, что более 60 тысяч человек остались без света из-за пожара на электроподстанции в Ингушетии. Пламя вспыхнуло в Сунженском районе.