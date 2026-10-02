Пожар в особняке Миллера в Петербурге полностью ликвидировали

|
Светлана Стофорандова
Светлана Стофорандова Журналист 32 0

Спасатели завершили работы спустя почти сутки после начала возгорания.

Потушили ли пожар в особняке Миллера

Фото: МАКС/МЧС Санкт-Петербурга/mchs_st_peterburg

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

Пожар в историческом особняке Миллера в Санкт-Петербурге полностью ликвидирован спустя почти сутки после возгорания. Об этом сообщила пресс-служба МЧС России по городу.

«В 19:38 пожар ликвидирован», — говорится в сообщении МЧС.

Возгорание произошло вечером 1 октября в неэксплуатируемом здании на Исаакиевской площади. Площадь пожара составила две тысячи квадратных метров. Огонь также перекинулся на обрешетку кровли соседнего здания. Там площадь возгорания составила 250 квадратных метров.

Пожару несколько раз повышали ранг, а открытое горение удалось ликвидировать утром 2 октября. К тушению привлекли 165 человек и 37 единиц техники. В том числе от МЧС России работали 125 сотрудников и 25 машин.

Ранее 5-tv.ru писал, что после пожара в особняке Миллера в Санкт-Петербурге возбудили уголовное дело. По версии следствия, возгорание произошло из-за нарушения требований безопасности во время сварочных работ при реконструкции здания.

Еще больше новостей — от Пятого канала в мессенджере МАКС.

+12° Атмосферное давление 763 мм рт. ст.
Относительная влажность 83%
83.48
0.23 94.32
-0.21
Руководители и наставник: в чем жизненное предназначение рожденных в апре...

Последние новости

20:29
Чуть не остался без штанов: принц Уильям удивил необычным трюком
20:11
Пожар в особняке Миллера в Петербурге полностью ликвидировали
20:10
Вольный пересказ вместо цитат: как западные СМИ исказили смысл выступления Путина на «Валдае»
19:47
Будет ли развод? — Жена Стаса Михайлова оставила неожиданный комментарий
19:29
Укрепляется доверие: Путин встретился с военными атташе на полигоне «Чебаркульский»
19:16
«Бельчатопад» начался в лесах Подмосковья

Сейчас читают

В России пресекли схему накрутки цен на бензин
«Были и скандалы»: Дворцов раскрыл тайну отношений SHAMAN и Мизулиной
«Это личное имущество»: адвокат Седоковой о деньгах от продажи квартиры
Мама сидела бледная у гроба сына: как прошло прощание с Соседовым

Интересные материалы

Гороскоп на деньги сентябрь 2026 для знаков зодиака: видео
Любовный гороскоп на сентябрь 2026 для знаков зодиака: видео
👩Лунный гороскоп денежных стрижек на сентябрь 2026 — видео
Самолет Flydubai драка — последние новости и видео сегодня