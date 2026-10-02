Пожар в особняке Миллера в Петербурге полностью ликвидировали

Пожар в историческом особняке Миллера в Санкт-Петербурге полностью ликвидирован спустя почти сутки после возгорания. Об этом сообщила пресс-служба МЧС России по городу.

«В 19:38 пожар ликвидирован», — говорится в сообщении МЧС.

Возгорание произошло вечером 1 октября в неэксплуатируемом здании на Исаакиевской площади. Площадь пожара составила две тысячи квадратных метров. Огонь также перекинулся на обрешетку кровли соседнего здания. Там площадь возгорания составила 250 квадратных метров.

Пожару несколько раз повышали ранг, а открытое горение удалось ликвидировать утром 2 октября. К тушению привлекли 165 человек и 37 единиц техники. В том числе от МЧС России работали 125 сотрудников и 25 машин.

Ранее 5-tv.ru писал, что после пожара в особняке Миллера в Санкт-Петербурге возбудили уголовное дело. По версии следствия, возгорание произошло из-за нарушения требований безопасности во время сварочных работ при реконструкции здания.

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