«Взял деньги и сбежал»: строительная компания обманула десятки клиентов

В Подмосковье полицейские ищут совладельца строительной компании, который обманул десятки клиентов. Бизнесмен обещал возвести качественные и красивые коттеджи. Но как только получал многомиллионные авансы, начинал всячески затягивать работы. Большинство заказчиков остались с огромными кредитами и недостроенными домами.

В деле оказалась замешана и супруга строителя-афериста. Есть ли шансы их наказать и вернуть свои деньги — разбирался корреспондент «Известий» Хаирбек Алмакаев.

Обитателя загородного особняка Дмитрия Саушкина и его супругу Татьяну местные жители обвиняют в мошенничестве на десятки миллионов рублей. И требуют вернуть деньги.

Дмитрий Саушкин — местный житель. У него своя строительная компания и он — прораб со стажем и уголовным прошлым. Был судим за мошенничество. По словам соседей, пару лет назад мужчина взялся за старое, вместе с супругой придумал новую схему незаконного заработка. И втянул в нее уже своих соседей.

В один из домов хозяева должны были заселиться еще год назад. Но отделочные работы не закончены до сих пор. Повсюду валяется строительный мусор, стоят леса, нет отопления. Однако другим пострадавшим повезло еще меньше.

По словам Виктора, котлован, на месте которого должен был стоять его дом, стоит пять миллионов рублей. Именно столько взяли у него Дмитрий и Татьяна Саушкины. Однако, на том месте, где должен быть особняк, даже спустя год только яма с опалубкой.

«Он должен был нулевой цикл сделать. Кирпичи купить. Взял пять миллионов и вот мурыжил он целый год», — рассказывает Виктор Саидов, пострадавший.

Расчет был предельно прост. По словам соседей, он заключил договоры на ИП, оформленное на имя жены, и начал собирать деньги.

«Рассказывал всем, что у него есть кассовый разрыв, финансовые проблемы и, так скажем, по-соседски он говорит: „Я никуда не сбегу“. В итоге сбежал. Просил деньги наперед», — добавляет другой пострадавший Павел Александров.

Саушкину поверили не только соседи. Кази Качаев нашел прораба через знакомых. И уже устал подсчитывать ущерб. Уверен: потерянные деньги не вернуть. Пострадавший не понимает, как он так наивно повелся на явный обман.

«Входит в доверие и тебя на этом потом уже разводит, обманывает», — заключает пострадавший.

В полиции по факту обращения граждан завели уголовное дело. Однако ходом расследования заявители недовольны. Дмитрий Саушкин просто исчез вместе с деньгами пострадавших. А его супруга по-прежнему живет в особняке и не торопится возвращать долги и исполнять обязанности по договорам.