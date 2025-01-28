Датчане вкладываются в оборону: Трамп не бросает попыток купить Гренландию

Дания усиливает военное присутствие в Арктике и выделит на это более двух миллиардов евро. Увеличение расходов на оборону связано с заявлениями Дональда Трампа о покупке Гренландии.

По данным британской прессы, президент США Дональд Трамп предложил такую сделку датскому премьеру и довольно агрессивно отреагировал на его отказ.

Датский министр обороны заявил, что, по данным разведки, на данный момент безопасность Дании под серьезной угрозой. И ведомству необходимо сотрудничать с другими арктическими союзниками — Канадой и Норвегией.

Примечательно, что с географической точки зрения Гренландия является частью Северной Америки, но политически — частью Европы (автономная часть Датского королевства). Площадь Гренландии всего в три раза уступает площади материковой Австралии.

Ранее, как писал 5-tv.ru, избранный президент США Дональд Трамп потребовал у Дании уступить Гренландию. Также он заявлял, что что «никто толком не знает, имеет ли Дания законное право» на остров.