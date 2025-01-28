Путин посетил НПЦ беспилотных авиасистем «Самара» в Тольятти

|
Мария Гоманюк
Мария Гоманюк 28 0

Главе государства продемонстрировали производственный цикл дронов.

Фото, видео: © РИА Новости/Михаил Терещенко; 5-tv.ru

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

Президент РФ Владимир Путин во время рабочей поездки посетил научно-производственный центр беспилотных авиационных систем (БАС) «Самара» в Тольятти. Лидер страны ознакомился с компонентами дронов и с тем, как осуществляется их поэтапная сборка.

Совместно с вице-премьером РФ Виталием Савельевым, заместителем главы администрации президента Максимом Орешкиным, министром промышленности и торговли Антоном Алихановым Путин осмотрел участки на производстве. Также президенту доложили о том, что все девять деталей двигателя изготавливаются силами предприятия.

Им рассказали о запуске сегмента по производству литий-ионных аккумуляторов. Государственным деятелям во главе с президентом показали и уже созданные технические аппараты с вертикальным перемещением и посадкой по типу коптера — С-80, которые будут задействованы в сельском хозяйстве с целью удобрения почвы.

Напомним, что 28 января президент РФ Владимир Путин приехал в Самарскую область, где ему показали в деле производство на заводе АвтоВАЗ в Тольятти. Российскому лидеру представили автомобиль Lada Iskra, начало разработки которого рассчитано на апрель 2025 года.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Путин призвал чиновников и сотрудников госкомпаний пересесть на российские авто.

-5° Атмосферное давление 767 мм рт. ст.
Относительная влажность 86%
97.97
0.84 101.60
-1.15
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 28 января, для всех знаков зодиака

Последние новости

22:00
Путин: Запад уговорил Киев продолжать войну
21:48
Путин призвал как можно скорее открыть небо для гражданских беспилотников в РФ
21:44
До гибели человечества — 89 секунд: что такое часы Судного дня и как они работают
21:29
Путин выразил готовность назначить представителей для переговоров с Зеленским
21:07
Путин: конфликт на Украине может закончиться через полтора-два месяца
21:05
«Ты лучшая!» — маме Ирины Алферовой исполнилось 103 года

Сейчас читают

«День сурка»: как избавиться от постоянного ощущения рутины
«Это ж срамота»: Татьяна Брухунова угодила в модный скандал
Овчарки и охрана: как мексиканская звезда ворвалась на съемки с Сашей Петровым
«Я его фанатка»: Барбара Де Рехиль про знакомство с Александром Петровым

Интересные материалы

Гороскоп для знаков зодиака декабрь 2024 январь февраль 2025
🎄Каким знакам зодиака 2025 год принесет удачу и счастье
Новый 2025 год Зеленой Змеи — каким будет и как встречать
🐍 Главные цвета 2025 Года Змеи — в чем встречать Новый год