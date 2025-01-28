Путин посетил НПЦ беспилотных авиасистем «Самара» в Тольятти

Президент РФ Владимир Путин во время рабочей поездки посетил научно-производственный центр беспилотных авиационных систем (БАС) «Самара» в Тольятти. Лидер страны ознакомился с компонентами дронов и с тем, как осуществляется их поэтапная сборка.

Совместно с вице-премьером РФ Виталием Савельевым, заместителем главы администрации президента Максимом Орешкиным, министром промышленности и торговли Антоном Алихановым Путин осмотрел участки на производстве. Также президенту доложили о том, что все девять деталей двигателя изготавливаются силами предприятия.

Им рассказали о запуске сегмента по производству литий-ионных аккумуляторов. Государственным деятелям во главе с президентом показали и уже созданные технические аппараты с вертикальным перемещением и посадкой по типу коптера — С-80, которые будут задействованы в сельском хозяйстве с целью удобрения почвы.

Напомним, что 28 января президент РФ Владимир Путин приехал в Самарскую область, где ему показали в деле производство на заводе АвтоВАЗ в Тольятти. Российскому лидеру представили автомобиль Lada Iskra, начало разработки которого рассчитано на апрель 2025 года.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Путин призвал чиновников и сотрудников госкомпаний пересесть на российские авто.