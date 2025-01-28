Путин призвал чиновников и сотрудников госкомпаний пересесть на российские авто

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Алексей Хитров
Алексей Хитров Алексей Хитров Райтер редакции сайта Пятого канала 19 0

Глава государства отметил, что указание пользоваться отечественными машинами «пока не полностью исполнено».

Путин призвал чиновников и сотрудников госкомпаний пересесть на российские авто

Фото: Прокофьев Вячеслав/ТАСС

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Чиновники и работники госкомпаний должны перейти на использование российских автомобилей. Об этом президент РФ Владимир Путин заявил в общении с коллективом АвтоВАЗа.

«Надо пересаживать чиновников на российские автомобили. И, действительно, такая команда есть. Но, к сожалению, я смотрю на то, что происходит в этой сфере, это указание пока не полностью исполнено», — отметил Путин.

Он назвал одной из проблем вопрос, какой автомобиль считать отечественным. Специалисты сейчас разрабатывают критерии определения степени локализации машин, и президент, по его словам, лично участвует в этом процессе.

Путин напомнил, что решение пересадить всех сотрудников госкомпаний на отечественные автомобили было принято в конце 2024 года, и этот процесс нужно довести до конца. Это можно считать поддержкой российского автопрома, ведь естественно, когда государство закупает отечественную продукцию, подчеркнул глава государства.

Путин посетил завод АвтоВАЗ в Тольятти в ходе своей рабочей поездки в Самарскую область. Во время визита на предприятие президенту рассказали о результатах производственной деятельности и показали автомобиль Lada Iskra, серийный выпуск которого стартует в апреле 2025 года.

До этого Путин посещал АвтоВАЗ весной 2012 года, когда принял участие в запуске производства новой модели Lada Largus.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Путин призвал уделить особое внимание состоянию дорог в Самарской области, которые, по словам президента, еще не соответствуют стандартам.

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