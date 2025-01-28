Путин: Запад уговорил Киев продолжать войну

Запад уговорил Украину продолжать войну после переговоров в Стамбуле весной 2022 года. На это указал президент России Владимир Путин в беседе с журналистом Павлом Зарубиным в ходе рабочей поездки в Самарскую область.

«Как известно, приехал (в Киев — Прим. ред.) господин Джонсон, тогда премьер-министр Великобритании. Наверняка с подачи бывшей американской администрации во главе с господином Байденом. И уговорили украинцев продолжать войну», — напомнил Путин.

По словам главы государства, сегодня и украинские чиновники, причем достаточно высокого ранга, и руководство Великобритании прямо говорят о том, что именно с подачи Джонсона и Запада в целом были сорваны мирные переговоры между РФ и Украиной.

«Они отказались от этого соглашения и решили продолжать войну. Но, честно говоря, мы сразу получили сигнал из Киева, как нам сказали тогда, теперь будем воевать до последнего украинца… Вот пока или мы вас, или вы нас. В общем, будем воевать», — рассказал Путин.

Президент отметил, что специальная военная операция (СВО) на Украине может закончиться через полтора-два месяца, если западные спонсоры перестанут помогать Киеву.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Путин выразил готовность назначить представителей для переговоров с Зеленским.