Путин выразил готовность назначить представителей для переговоров с Зеленским

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Алексей Хитров
Алексей Хитров Алексей Хитров Райтер редакции сайта Пятого канала Срочная новость 29 0

Глава государства подчеркнул, что вопрос заключается не в переговорах как таковых, а в окончательном подписании документов, гарантирующих безопасность РФ и Украины.

Фото, видео: © РИА Новости/Максим Гучек; 5-tv.ru

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Президент РФ Владимир Путин готов назначить представителей для переговоров с главой киевского режима Владимиром Зеленским*, который законодательно запретил себе вести диалог с российским лидером. Об этом Путин заявил в разговоре с журналистом Павлом Зарубиным, отвечая на вопрос о возможности переговоров с Зеленским.

«Вести переговоры можно с кем угодно, только в силу своей нелегитимности он (Зеленский — Прим. ред.) не имеет права ничего подписывать. Но если он хочет принимать участие в переговорах, я выделю таких людей, которые будут эти переговоры вести, пожалуйста», — сказал президент.

Путин отметил, что проблема заключается не в переговорах как таковых, а в окончательном подписании документов.

«Это очень серьезный вопрос, который должен гарантировать безопасность и Украины, кстати говоря, и России на серьезную, длительную историческую перспективу. И здесь не может быть ни одного промаха, ни одной шероховатости. Все должно быть отточено», — подчеркнул глава государства.

Путин в очередной раз напомнил, что в соответствии с Конституцией Украины президент страны даже в условиях военного положения не имеет права на продление своих полномочий. Соответственно, Зеленский утратил свою легитимность по истечении президентского срока, а это, в свою очередь, означает, что все переговоры с ним тоже будут нелегитимными.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Россия, по словам Путина, в 2022 году предлагала Украине уйти с территорий Донецкой и Луганской народных республик во избежание конфликта.

* — пятилетний срок президентских полномочий Владимира Зеленского истек 20 мая 2024 года. Но ввиду введенного в феврале 2022 года на Украине военного положения, Зеленский отменил выборы главы государства. Как отметил президент России Владимир Путин — на Украине произошла узурпация власти

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