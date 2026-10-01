Путин призвал государства не превращаться в «музей былого величия»

Государства не должны превращаться в «музей былого величия» даже при значительных достижениях предшественников. Об этом заявил президент России Владимир Путин на пленарной сессии XXIII ежегодного заседания Международного дискуссионного клуба «Валдай».

«Какими бы грандиозными ни были свершения наших предшественников, нельзя превращаться в музей былого величия. Истинное величие государства невозможно без способности идти в ногу со временем, в идеале — опережать его», — сказал Путин.

При этом глава государства подчеркнул, что без исторического фундамента и уважения к традициям не может существовать ни одно общество. По его словам, наследие предков необходимо сохранять и укреплять, но одновременно развивать с учетом новых условий.

«Без прошлого, конечно же, нет будущего. Наследие наших предков, построивших уникальную страну, должно сохраняться и укрепляться», — отметил президент.

XXIII ежегодное заседание Международного дискуссионного клуба «Валдай» проходит с 28 сентября по 1 октября 2026 года. Тема встречи — «Ответственность за будущее: пределы возможного или возможности без предела?».

Ранее 5-tv.ru писал, что Владимир Путин призвал не допустить скатывания человечества к грани выживания. Президент подчеркнул, что для этого нужны конкретные действия, которые помогут избежать непоправимых последствий.

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