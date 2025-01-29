НАТО стягивает корабли в Балтийское море

И теперь об операции, которая разворачивается в Балтийское море. Там еще не забыли о подорванных «Северных потоках», а теперь каждую неделю приходят новости о порванных на дне кабелях связи, критически важных для стран Европы. Так это или нет — из нас точно никто не знает. Но это стало отличным поводом, чтобы вывести в акваторию десятки военных кораблей НАТО, а фактически — расставить морские кордоны, вопреки всем международным правилам и соглашениям. Тему продолжит корреспондент «Известий» Роман Ишмухаметов.

Эксклюзивные кадры: так изнутри сейчас выглядит контейнеровоз Baltic Summer, который 28 января зашел в порт Петербурга. На капитанском мостике и в каютах почти никого нет. Судовой журнал на месте. Всего несколько дней назад все здесь было перевернуто вверх дном.

Испанские и американские спецслужбы в лучших традициях сомалийских пиратов задержали судно и не в территориальных водах, а в 300 морских милях от побережья Португалии на трое суток в нарушение всех международных норм. Причем, захватили даже не у берегов материковой Португалии, а посреди Атлантики, у Азорских островов — автономного региона в 1,5 тысячи километров от Лиссабона.

Как сообщили наши источники, 20 января к судну Baltic Summer причалили вооруженные военные. У всего экипажа забрали мобильные телефоны и час держали команду под дождем на палубе. После всех отвели в кают-кампанию и начался обыск. Все это время экипаж никуда не выпускали. После этого Baltic Summer сопроводили под конвоем в порт Виго. И только там показали какие-то документы, причем на испанском языке.

«Насколько мне известно, к российскому экипажу не допускали консула. Здесь можно усмотреть нарушение Венской конвенции о консульских сношениях 1963 года, которая прямо закрепляет право граждан, которых задержали, арестовали, заключили под стражу в одной стране, обратиться к своему консулу», — заметил президент Российской ассоциации морского права, представитель России в Международном морском комитете Константин Краснокутский.

Спецслужбы якобы искали на борту тайники с наркотическими веществами, но так ничего и не нашли. Еще одно предположение: судно могло быть причастно якобы к тем самым ЧП в Балтийском море по повреждению оптоволоконных кабелей.

Эта версия вызывает еще больше вопросов. Наши журналисты нашли бывшего моряка этого же самого Baltic Summer, который сразу сказал, что даже предполагать такое — смешно.

«Грузовым судном кабель порвать, сбросив якорь, честно говоря, это бред какой-то. Просто он оторвет себе якорь и все. На такой скорости он улетит туда вместе с куском цепи. Якорь предназначен для того, чтобы удерживать судно, а не что-то там рвать», — объяснил бывший второй механик судна Baltic Summer Александр Горовой.

Паранойя стран НАТО, что за всеми повреждениями подводных кабелей на Балтике стоит Россия — стала уже обретать черты диагноза. С тех пор как в середине ноября были повреждены два кабеля, связывающие Германию с Финляндией, и Швецию с Литвой, затем в декабре — коммуникации между Финляндией с Эстонией и ФРГ — все страны упорно ищут и никак не могут найти пресловутый «русский след». Но пока обвинить нас не в чем.

По словам официальных лиц, знакомых с ходом расследования, собранные к настоящему моменту доказательства не оказались достаточно убедительными, чтобы привести к судебному преследованию или арестам, сообщила The Wall Street Journal.

И, несмотря на полное отсутствие доказательств, НАТО усиливает свое присутствие на Балтике. Миссия получила пафосное название «Балтийский страж», в ее рамках в море будут усилены военные патрули, беспилотное спутниковое наблюдение за регионами. Даже привлекли флот Латвии, который, видимо, одним своим названием должен напугать потенциальных вредителей.

«Это присутствие направлено на сдерживание нашего, как они называют, „теневого флота“. То есть хотят препятствовать экспорту нашей продукции, в основном, нефти. К тому же, хотели бы в значительной степени разорвать связь между такими регионами, как Санкт-Петербург и Калининградская область, и, откровенно говоря, превратить Балтийское море во внутреннее море НАТО, куда доступ Российской Федерации будет запрещен», — отметил политолог Андрей Кошкин

Абсурдно и показательно, что даже после теракта на «Северных потоках», который нанес ЕС и, в частности, Германии, непоправимый экономический ущерб, в НАТО не стали усиливать группировки. В то время как повреждение одного кабеля, в среднем, оценивается в сумму от 500 тысяч до пяти миллионов евро, потери Европы от уничтожения российских газопроводов исчисляются сотнями миллиардов.