Прогноз на февраль: в Москву вернутся щадящие морозы

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Елизавета Дмитриева
Елизавета Дмитриева 31 0

В столице наступит настоящая зима.

Прогноз на февраль: в Москву вернутся щадящие морозы

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев

В первую неделю февраля в Москву вернуться небольшие морозы. Об изменениях в погоде рассказал руководитель прогностического центра «Метео» Александр Шувалов в беседе с Lenta.ru.

«Прогнозы говорят о том, что у нас от оттепели к небольшим морозам переход произойдет 2–3 февраля. После очень теплой погоды вернутся морозы порядка от трех до восьми градусов мороза в ночные часы и двух, трех градусов в дневные часы. Первая пятидневка февраля будет именно такой, небольшой снег, скорее всего, опять ляжет», — подчеркнул специалист.

Надолго ли вернуться морозы в столицу, пока трудно сказать, отмечает эксперт. Однако одно ясно точно: в первые пять дней москвичи ощутят настоящую зиму. А по ней они соскучались.

Ранее 5-tv.ru сообщил, что снег полностью растаял в Москве и в Подмосковье. Оставшиеся остатки сугробов полностью растаяли из-за аномально высоких температур.

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