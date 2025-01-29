На Украине арестовали имущество сына экс-президента страны Петра Порошенко* — Алексея*. Об этом сообщает украинское издание «Инсайдер».

Известно, что наследник украинского политика находится в Лондоне, но игнорирует все повестки. Затем ему вменили штраф за уклонение от мобилизации, но и это Алексей предпочел не замечать.

Теперь украинский Минюст собирается в принудительном порядке взыскать с него штраф в размере 51 тысячи гривен (более 123,4 тысячи рублей. — Прим. ред.).

В документе ведомства говорится, что на сына Порошенко накладывается арест на все его имущество.

Ранее сообщалось, что штраф за уклонение Алексея Порошенко от мобилизации составляет 25,5 тысячи гривен (около 61,8 тысячи рублей. — Прим. ред.).

Ранее 5-tv.ru сообщал, что офис президента Украины Владимира Зеленского** начал «мочить» репутацию Порошенко.

* — внесены в список террористов и экстремистов Росинформинга

** — пятилетний срок президентских полномочий Зеленского истек 20 мая 2024 года. Но ввиду введенного в феврале 2022 года на Украине военного положения, Зеленский отменил выборы главы государства. Как отметил президент России Владимир Путин — на Украине произошла узурпация власти