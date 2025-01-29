По делу экс-главы «Фонбет» Анохина задержаны шесть человек

По делу бывшего гендиректора букмекерской компании «Фонбет» Сергея Анохина задержаны шесть человек. Об этом сообщает источник 5-tv.ru.

Известно, что среди них заместитель начальника УВД по Восточному округу Москвы Сергей Бивол и высокопоставленный сотрудник столичной прокуратуры. Кроме того, по местам жительства фигурантов прошли обыски, всего изъято два миллиона долларов.

Сергей Анохин был задержан в Москве 29 января. Он подозревается в даче взятки в размере 50 миллионов рублей сотруднику правоохранительных органов.

Анохин занимал пост генерального директора букмекерской компании «Фонбет» с 2022 года по 2025-й. Кроме того, он был известным футбольным функционером и возглавлял ФК «Химки» до 2021 года.

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