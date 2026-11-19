Певица MARGO подарила матери пластическую операцию

Певица MARGO (настоящее имя — Маргарита Овсянникова. — Прим. ред.) на премии «ОК! Больше, чем звезды» призналась корреспонденту 5-tv.ru, что самым необычным и трогательным подарком для ее мамы стала пластическая операция.

По словам артистки, решение было волнительным, и они с мамой даже делились этим в соцсетях.

«Это был очень волнительный момент, и мы это выставляли в соцсети. Вообще мы любим с мамой проводить время, ходить по ресторанам, на шоу и отдыхать вместе. Мы с мамой очень хорошие подруги в меру», — рассказала MARGO.

При этом она отметила, что не считает правильным быть с мамой совсем близкими подругами, поскольку друзьям она рассказывает абсолютно все.

Сама певица тоже не боится радикальных перемен. Ранее MARGO решилась на смелое преображение и обрила голову, показав результат поклонникам. Артистка объяснила, что таким образом сэкономила на укладке, и призналась, что новый образ пришелся ей по душе.

MARGO в 2017 году стала участницей реалити-шоу «Дом-2». В тот же период она презентовала свой первый сингл «Под наркозом». Через год Овсянникова покинула проект и полностью сосредоточилась на музыкальной карьере.

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