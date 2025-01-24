Это мой телефон! Как распознать вредоносные программы на смартфоне

|
Александра Якимчук
Александра Якимчук 32 0

Эксперт Вураско: произвольное открытие программ указывает на вирус в телефоне

Это мой телефон! Как распознать вредоносные программы на смартфоне

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Волков

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

Часто шпионские приложения незаметны для пользователя гаджета.

Если начинают приходить сообщения с непонятными кодами подтверждения на телефон, то устройство, скорее всего, заражено вирусом. Об этом изданию aif.ru рассказал директор по развитию сервиса мониторинга внешних цифровых угроз Александр Вураско.

По словам специалиста, достаточно трудно самостоятельно обнаружить вредоносную программу на собственном смартфоне. Одним из признаков наличия вируса будут сообщения с непонятными кодами подтверждения. Но зачастую программа скрывает от хозяина гаджета такие «письма».

«Также в случае заражения могут без участия пользователи начать открываться программы. Это косвенный признак, на который я бы не стал особо ориентироваться», — добавил Вураско.

Сегодня, по мнению эксперта, наиболее распространенными являются два типа вирусов-троянов. Первый позволяет установить удаленный доступ к управлению устройством. Второй сразу крадет конфиденциальную информацию.

Лучший способ борьбы с такими программами — это предотвращение попадания вирусов на смартфон, считает Вураско.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что МВД посоветовало защищаться от мошенников с помощью принципа «нулевого доверия».

-5° Атмосферное давление 767 мм рт. ст.
Относительная влажность 86%
99.10
0.82 103.66
0.42
Время созерцать: китайский гороскоп на неделю с 27 января по 2 февраля

Последние новости

5:00
Астрологический прогноз для всех знаков зодиака на неделю с 27 января по 2 февраля
4:37
Трамп приказал рассекретить данные об убийствах Кеннеди и Мартина Лютера Кинга
4:20
Мазут, пенсии и цифровизация: Путин провел совещание с членами Правительства РФ
4:00
Время созерцать: китайский гороскоп на неделю с 27 января по 2 февраля
3:42
Это мой телефон! Как распознать вредоносные программы на смартфоне
3:24
В Саратовской области объявили угрозу атаки БПЛА

Сейчас читают

Трамп заявил о желании «немедленно» встретиться с Путиным
Владелец затонувшего танкера оказался связан с печально известной «Булгарией»
Жена Макрона — мужчина? Журналистка из США пообещала опубликовать доказательства
«За это грозит тюрьма»: поклонники SHAMAN из Словакии пробили «железный занавес»

Интересные материалы

Гороскоп для знаков зодиака декабрь 2024 январь февраль 2025
🎄Каким знакам зодиака 2025 год принесет удачу и счастье
Новый 2025 год Зеленой Змеи — каким будет и как встречать
🐍 Главные цвета 2025 Года Змеи — в чем встречать Новый год