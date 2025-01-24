Это мой телефон! Как распознать вредоносные программы на смартфоне

Часто шпионские приложения незаметны для пользователя гаджета.

Если начинают приходить сообщения с непонятными кодами подтверждения на телефон, то устройство, скорее всего, заражено вирусом. Об этом изданию aif.ru рассказал директор по развитию сервиса мониторинга внешних цифровых угроз Александр Вураско.

По словам специалиста, достаточно трудно самостоятельно обнаружить вредоносную программу на собственном смартфоне. Одним из признаков наличия вируса будут сообщения с непонятными кодами подтверждения. Но зачастую программа скрывает от хозяина гаджета такие «письма».

«Также в случае заражения могут без участия пользователи начать открываться программы. Это косвенный признак, на который я бы не стал особо ориентироваться», — добавил Вураско.

Сегодня, по мнению эксперта, наиболее распространенными являются два типа вирусов-троянов. Первый позволяет установить удаленный доступ к управлению устройством. Второй сразу крадет конфиденциальную информацию.

Лучший способ борьбы с такими программами — это предотвращение попадания вирусов на смартфон, считает Вураско.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что МВД посоветовало защищаться от мошенников с помощью принципа «нулевого доверия».