Без лишних трат: как сократить расходы и улучшить качество жизни

Финансовый консультант дала несколько полезных советов.

Снижение расходов на новые покупки позволит улучшить качество жизни. О действенных способах поддержания бюджета рассказала финансовый консультант Ольга Матвеева в беседе с изданием Lenta.ru.

Сопоставление стоимости товаров перед их приобретением — важный принцип экономии. На нескольких маркетплейсах цены на одни и те же продукты могут кардинально не совпадать. При покупке товаров из двух и более категорий необходимо заранее рассматривать различные каналы продаж.

«Вам нужно потратить пару часов времени, чтобы определить для себя нужные каналы для покупок разных категорий товаров и далее просто придерживаться этого распределения — через пару недель это станет привычкой», — подчеркивает эксперт.

Матвеева также добавила, что торговая марка ритейлера — аспект, на который стоит обратить внимание. Вещи с таким знаком могут быть выгоднее, так как на их рекламу не тратятся серьезные денежные средства.

Оптовая закупка товаров долгого хранения также отличный ход, чтобы сильно не уйти в финансовый минус. Матвеева объяснила, что имеет в виду консервы, соки, воду, крупы, бытовую химию.

Не стоит забывать и про сезонность еды, в частности овощей, фруктов и ягод. В пик сезона из-за их большого количества плодов стоимость понижается, поскольку их необходимо быстрее распродать.

Зимой потребители найдут в магазинах по меньшей стоимости цитрусовые, авокадо, брюссельскую капусту, личи. В теплое время года — огурцы и томаты, яблоки и груши, клубнику и малину.

Ольга напомнила и об очевидном средстве экономии, о котором часто забывают, — кешбэке.

«Вы можете выбирать категории повышенных начислений в банке, подключаться к программам лояльности в медицинских центрах и даже использовать кешбэк-сервисы при походе за продуктами, благодаря которым вы сможете возвращать часть суммы с покупки в виде баллов и тратить их на следующий фуд-шопинг», — подытожила она.

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