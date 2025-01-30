Путину показали единственную модель обновленной «Нивы»

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Кадры с изображением машины просочились в сеть.

Фото, видео: 5-tv.ru

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Об этой разработке отечественных инженеров стало известно совершенно случайно. Речь идет об очередной реинкарнации легендарной машины «Нива».

Образец получил код Т-134 и о нем не должны были рассказывать широкой публике еще примерно полгода. Премьеру автомобиля планировали на Петербургский экономический форум, но накануне, единственную модель показали Владимиру Путину и в сеть все же просочились несколько кадров переделанной «Нивы».

Надо признать, что это самая интересная трансформация машины, придуманной еще в конце 1970-х годов.

Ранее 5-tv.ru писал, что Путин призвал чиновников и сотрудников госкомпаний пересесть на российские авто. Президент назвал одной из проблем вопрос, какой автомобиль считать отечественным. Специалисты сейчас разрабатывают критерии определения степени локализации машин, и президент, по его словам, лично участвует в этом процессе.

Путин напомнил, что решение пересадить всех сотрудников госкомпаний на отечественные автомобили было принято в конце 2024 года.

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