Путину показали единственную модель обновленной «Нивы»
Кадры с изображением машины просочились в сеть.
Фото, видео: 5-tv.ru
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Об этой разработке отечественных инженеров стало известно совершенно случайно. Речь идет об очередной реинкарнации легендарной машины «Нива».
Образец получил код Т-134 и о нем не должны были рассказывать широкой публике еще примерно полгода. Премьеру автомобиля планировали на Петербургский экономический форум, но накануне, единственную модель показали Владимиру Путину и в сеть все же просочились несколько кадров переделанной «Нивы».
Надо признать, что это самая интересная трансформация машины, придуманной еще в конце 1970-х годов.
Ранее 5-tv.ru писал, что Путин призвал чиновников и сотрудников госкомпаний пересесть на российские авто. Президент назвал одной из проблем вопрос, какой автомобиль считать отечественным. Специалисты сейчас разрабатывают критерии определения степени локализации машин, и президент, по его словам, лично участвует в этом процессе.
Путин напомнил, что решение пересадить всех сотрудников госкомпаний на отечественные автомобили было принято в конце 2024 года.
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