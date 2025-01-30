Проглоченная жителем Югры рыбная кость привела его на операционный стол

Житель Югры, случайно проглотив рыбную кость во время домашней трапезы, попал на операционный стол. Все из-за того, что вовремя не обратился к врачам. Историю чудесного спасения пациента рассказывают представители Сургутской клинической травматологической больницы в официальном Telegram-канале учреждения.

За профессиональной медицинской помощью пострадавший обратился только через три дня после того, как проглотил кость. За это время она успела проткнуть пищевод и попасть в грудную полость, добравшись до легкого. Развился абсцесс.

Хирургам пришлось вскрывать грудную клетку пациента.

«Изначально проблему можно было решить… посредством эндоскопической манипуляции ФГДС, которую выполняют в любой поликлинике… Но эта возможность была упущена. Наглядный пример, почему нельзя затягивать с визитом к врачу», — объяснил заведующий хирургическим отделением больницы Дмитрий Горлов.

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