Проглоченная жителем Югры рыбная кость привела его на операционный стол

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Алексей Мокряков
Алексей Мокряков 23 0

За медпомощью пострадавший обратился только через три дня после инцидента.

Проглоченная жителем Югры рыбная кость привела на операционный стол

Фото: © РИА Новости/Станислав Красильников

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Житель Югры, случайно проглотив рыбную кость во время домашней трапезы, попал на операционный стол. Все из-за того, что вовремя не обратился к врачам. Историю чудесного спасения пациента рассказывают представители Сургутской клинической травматологической больницы в официальном Telegram-канале учреждения.

За профессиональной медицинской помощью пострадавший обратился только через три дня после того, как проглотил кость. За это время она успела проткнуть пищевод и попасть в грудную полость, добравшись до легкого. Развился абсцесс.

Хирургам пришлось вскрывать грудную клетку пациента.

«Изначально проблему можно было решить… посредством эндоскопической манипуляции ФГДС, которую выполняют в любой поликлинике… Но эта возможность была упущена. Наглядный пример, почему нельзя затягивать с визитом к врачу», — объяснил заведующий хирургическим отделением больницы Дмитрий Горлов.

Ранее 5-tv.ru писал, что в России расширили перечень жизненно важных лекарств. Его дополнили 18 наименованиями, в том числе препаратом для борьбы с раком костного мозга.

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