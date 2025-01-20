В России расширили перечень жизненно важных лекарств

В список включен препарат для борьбы со злокачественными образованиями в костном мозге.

Перечень жизненно необходимых и важнейших лекарств (ЖНВЛ) дополнили 18 наименованиями, в том числе препаратом для борьбы с раком костного мозга. Об этом сообщил премьер-министр РФ Михаил Мишустин.

«Сегодня принято решение дополнить его (перечень ЖНВЛ — Прим. ред.) еще восемнадцатью наименованиями… Также в перечень четырнадцати высокозатратных нозологий включен препарат, нужный для борьбы со злокачественными образованиями в костном мозге», — сказал он на совещании с заместителями.

Мишустин добавил, что лекарства из списка ЖНВЛ используются при лечении заболеваний, угрожающих жизни, части видов онкологии и в качестве поддерживающей терапии при хронических заболеваниях. Большая часть этих лекарств уже производится в России, подчеркнул премьер.

В прошлом году в обновленный список жизненно необходимых препаратов были включены дополнительные лекарственные формы для четырех медикаментов, а также препараты для лечения детей с хроническими заболеваниями. Речь идет о таких медикаментах, как сапроптерин, глекапревир+пибрентасвир, пирфенидон и просидол.

Цены на лекарственные препараты, включенные в список, контролируются и регулируются государством. Всего перечень насчитывает более 800 таких медикаментов.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что в России изъяли около шести миллионов опасных биологически активных добавок.