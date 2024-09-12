Сотрудники посольства в США посетили в тюрьме Винника: «Поддержали соотечественника»

Россиянина задержали в Греции еще в 2017 году, а в Штаты экстрадировали в 2022-м.

Сотрудники посольства России в Вашингтоне посетили находящегося в предварительном заключении россиянина Александра Винника, обвиняемого в США в отмывании денег. Об этом пишет агентство ТАСС, приводя заявление диппредставительства.

«Поддержали соотечественника», — подчеркнули дипломаты.

Представители российского посольства также указали, что не прекращают предоставлять Виннику необходимое консульско-правовое содействие. Более того, дипломаты активно стараются добиться освобождения арестованного россиянина, вернув его впоследствии на Родину. Сейчас Винник находится в тюрьме «Санта Рита» в штате Калифорния.

Отмечается, что в ходе визита сотрудники российского посольства осмотрели и захваченные властями США объекты дипломатической недвижимости. Они также побывали как у здания генерального консульства в Сан-Франциско, так и посетили резиденцию генконсула.

Россиянина задержали по запросу США в июле 2017 года, когда он отдыхал вместе с семьей в Греции. Американские власти обвиняют Винника в отмывании денег на сумму от четырех до девяти миллиардов долларов через ныне несуществующую биржу криптовалют BTC-e, а также в распространении вредоносного ПО с целью вымогательства.

Стоит добавить, что судебное заседание по делу Винника перенесли на 30 сентября.

Ранее 5-tv.ru писал, что арестованный в США россиянин Александр Винник признал вину в рамках сделки с прокуратурой.