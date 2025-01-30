Мишустин: РФ занимает ведущее место среди внешнеторговых партнеров Казахстана

Переговоры с участием премьер-министров двух стран начались в Астане.
Фото, видео: © РИА Новости/Алексей Майшев; 5-tv.ru
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Россия занимает ведущее место среди внешнеторговых партнеров Казахстана. Об этом заявил премьер-министр России Михаил Мишустин на встрече с премьером Олжасом Бектеновым в Астане.
Прежде всего, Мишустин поблагодарил коллегу за теплый прием.
«Хочу поблагодарить наших казахских друзей за традиционно прекрасное гостеприимство и великолепную организацию всех мероприятий во время нашего визита», — сказал он.
Также он передал слова приветствий от президента России Владимира Путина.
Мишустин назвал Казахстан стратегическим партнером РФ и союзником
«Наши отношения основаны на принципах дружбы, добрососедства, взаимного уважения и учета интересов», — сказал премьер-министр РФ.
Кроме того, он отметил, что взаимный товарооборот России и Казахстана превысил 2,6 триллиона рублей. При этом через территории наших стран проходят важнейшие транзитные маршруты Евразии.
Мишустин накануне был в Казахстане. Также у него запланирована встреча с президентом республики Касым-Жомартом Токаевым.
Ранее 5-tv.ru сообщал, что Мишустин назначил Юлию Дьякову директором НИЦ «Курчатовский институт».
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