Мишустин: РФ занимает ведущее место среди внешнеторговых партнеров Казахстана

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Евгения Алешина
Евгения Алешина 39 0

Переговоры с участием премьер-министров двух стран начались в Астане.

Фото, видео: © РИА Новости/Алексей Майшев; 5-tv.ru

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Россия занимает ведущее место среди внешнеторговых партнеров Казахстана. Об этом заявил премьер-министр России Михаил Мишустин на встрече с премьером Олжасом Бектеновым в Астане.

Прежде всего, Мишустин поблагодарил коллегу за теплый прием.

«Хочу поблагодарить наших казахских друзей за традиционно прекрасное гостеприимство и великолепную организацию всех мероприятий во время нашего визита», — сказал он.

Также он передал слова приветствий от президента России Владимира Путина.

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«Наши отношения основаны на принципах дружбы, добрососедства, взаимного уважения и учета интересов», — сказал премьер-министр РФ.

Кроме того, он отметил, что взаимный товарооборот России и Казахстана превысил 2,6 триллиона рублей. При этом через территории наших стран проходят важнейшие транзитные маршруты Евразии.

Мишустин накануне был в Казахстане. Также у него запланирована встреча с президентом республики Касым-Жомартом Токаевым.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Мишустин назначил Юлию Дьякову директором НИЦ «Курчатовский институт».

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