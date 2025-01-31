«Любимая дочь забирает мое наследие»: Федосеева-Шукшина устала от козней семьи

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Евгения Алешина
Евгения Алешина 61 0

Лидия Федосеева-Шукшина не намерена отдавать дочерям наследие своего супруга

Лидия Федосеева-Шукшина перед судом обратилась к дочери Марии

Фото: © РИА Новости/Екатерина Чеснокова

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Народная артистка РСФСР обратилась к Марии в преддверии очередного суда. Она больше не в силах терпеть.

Народная артистка РСФСР Лидия Федосеева-Шукшина устала от козней своей дочери Марии Шукшиной против нее. Об этом она рассказала в интервью MK.RU.

«Мне 86 лет! Я устала от судов и от скандалов, от обманов и попыток завладеть моим имуществом на протяжении последних лет!» — сказала она.

Судебные разборки в семье Шукшиных продолжаются уже несколько лет, но уже близятся к финальной стадии.

«Я не понимаю, как моя любимая дочь, которая хочет учить наш народ нравственности и духовности, может забрать себе мою долю авторских прав — наследие, которое мне оставил мой муж Василий Макарович, и находить каких-то свидетелей против меня в суде», — сетует артистка.

Лидия Николаевна также заявила, что не намерена никому отдавать свое наследство и мечтает о том, чтобы в их доме наконец наступил мир и справедливость.

Дочь Федосеевой-Шукшиной Ольга подала в суд на свою сестру родную сестру Марию и просит признать договор «дарения» доли авторских прав недействительным.

Ранее в 2019 году артистка переписала авторские права на наследие своего супругу на Марию. Вскоре Лидию Николаевну привлекли ответчиком в суде.

До этого Ольга рассказывала, что Мария даже не звонит своей маме и не ухаживает за ней, сестре все приходится делать самой.

Ранее 5-tv.ru писал, что родные Федосеевой-Шукшиной чуть не подрались возле суда.

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