«Пришла посмотреть на эту овцу»: родные Федосеевой-Шукшиной чуть не подрались возле суда

Судебная тяжба между дочерьми Лидии Федосеевой-Шукшиной продолжается. Почему звезду кино вызвали на заседание, выяснила программа Пятого канала «Светская хроника».

Родственники Лидии Федосеевой-Шукшиной едва не подрались возле здания суда. В чем двоюродная сестра актрисы обвинила ее дочь Ольгу? И зачем на заседание вызвали саму звезду «Калины красной»? Как чувствует себя 86-летняя народная артистка РСФСР? Смогла ли она восстановиться после перенесенного инсульта? И удалось ли ей отстоять свои права на произведения покойного супруга? Подробнее — в программе Пятого канала «Светская хроника».

«Дубленке лет сто. Я снималась в Польше, покупала в Польше. Это был какой год? Восемьдесят пятый. Так что, видите, я хорошо храню вещи», — поделилась Лидия Федосеева-Шукшина.

Появление 86-летней актрисы у здания Таганского суда вызвало ажиотаж. Ее тут же окружила пресса. Пожилая артистка улыбалась, но при этом шла с трудом, опиралась на костыль и держалась за руку младшей дочери Ольги.

«Здоровье? Видите, как тяжело хожу. Ножки болят. Вылечить не могу. Где бы такого врача найти, чтобы мне ножки вылечил?» — пожаловалась Федосеева-Шукшина.

Прошлым летом звезда советского кино перенесла инсульт, после которого так и не восстановилась. Но несмотря на состояние ее здоровья, знаменитость вызвали в суд для дачи показаний. Уже почти год ее дочь Ольга судится с сестрой Марией за авторские права на произведения покойного отца. Пытается узнать, как, когда и почему доля матери оказалась переписана на старшую наследницу.

«Я не знаю, вы слышали или нет. 20%, которые наследственные мои, они мои. Я думаю, что они и должны быть мои», — заявила Лидия Федосеева-Шукшина.

Ольга предполагает: ее сестра могла провернуть сделку, используя болезненное состояние матери. Два года назад звезде «Калины красной» диагностировали деменцию.

«Она свою долю не отчуждала и своей собственностью не распоряжалась. Лишь представила Марии возможность этой долей управлять и получать за это причитающиеся ей авторские гонорары», — объяснила адвокат актрисы Юлия Вербицкая-Линник.

Журналисты спросили у звезды кино, могла ли она подписать документы и забыть об этом.

«Я даже не помню, что вы сейчас спросили», — ответила Федосеева-Шукшина.

Однако юристы Марии на суде настаивали: у их доверителя нет цели оставить пожилую женщину ни с чем. Якобы пять лет назад Лидия Николаевна добровольно и безвозмездно отписала свою долю в пользу старшей дочери и при этом ежемесячно получает от нее по 100 тысяч.

«Сделка по дарению, которая продолжает якобы исполняться сторонами и по которой продолжают оплачивать какие-то деньги, — это мнимая сделка. Поэтому сейчас суд работает над составом, над сбором доказательств, удовлетворяет ходатайство сторон об их истребовании для того, чтобы вынести законное и обоснованное решение», — уточнила адвокат Вербицкая-Линник.

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Еще одним сюрпризом заседания стало появление двоюродной сестры Лидии Федосеевой-Шукшиной. Татьяна Федосеева не только заступилась за Марию, но и обвинила племянницу Ольгу в корысти. Две женщины даже вступили в словесную перепалку возле здания суда.

«А потому что я — родная кровь, а она чужая (ответ на вопрос о причинах ссоры. — Прим. ред.). Уж как ты сказала на всю страну, что мама сумасшедшая», — заявила Федосеева.

В ходе ссоры Татьяна поведала прессе, что Ольга нарочно не пускает ее к сестре.

«Я, думаешь, приехала это наследие делить? Я приехала посмотреть на эту овцу», — сказала Федосеева.

Со слов Татьяны, однажды племянница даже применила к ней физическую силу.

«Мы постоянно не расстаемся. Если нас не бьют по голове, мы всегда рядом. Все, без комментариев. Я такого в жизни даже предвидеть не могла. Все, девочки, до свидания. Я люблю свою сестру. Больше меня ничего не волнует», — призналась она.

Ольга не стала комментировать выпады тети. Но ранее она не раз заявляла, что это родственники матери оставили артистку ни с чем. И якобы при этом даже не интересуются ее здоровьем.

«Маму ободрали, как липку, понимаете? Квартиру забрали. Отцовские Василия Макаровича деньги забрали. Квартиру в Болгарии тоже, мама, отпиши. Но сейчас, когда маме необходимы помощь и участие, нет этих людей», — отметила Ольга Шукшина.

Сама Лидия Федосеева-Шукшина подтверждает: Мария с внуками давно ее не навещали.

«Я Машу давно не вижу. Она занята работой своей, детьми и внуками. Нет, только звонками, телефонами (про визиты внуков. — Прим. ред.). Редко-редко было. Но нет, сейчас нет. Они все заняты, все так заняты», — рассказала актриса.

Зато младшая дочь, по словам знаменитости, буквально поставила ее на ноги после болезни.

«Оля — замечательная хозяйка. Так ухаживает за мной. Она за детьми так, наверное, не ухаживала, как за мной ухаживает», — уточнила артистка.

Вдова Василия Шукшина тяжело переживает размолвку своих дочерей. А близкие семьи не понимают, как родные люди могли превратиться в заклятых врагов.

«Пытались говорить с ними, конечно. Нет-нет. Это деньги, это чисто деньги», — заявила актриса Мария Шукшина.

«От Маши мы не видим никакой финансовой помощи, никакого человеческого участия. И просто моральной поддержки тоже нет», — поделилась младшая дочь Федосеевой-Шукшиной.

Два года назад Мария и Ольга публично выясняли отношения из-за спектакля «Калина красная». Оказалось, отчисления за постановку получала лишь Мария. А ранее потомки Шукшина воевали за имущество и со скандалом делили недвижимость.

«Есть такой источник среди знакомых семьи Шукшиных, который утверждает, что там замешаны миллионы. Из-за этого, собственно, идет какая-то старая месть между девочками. Возможно, это профессиональная какая-то зависть, творческая», — предположила светский журналист Светлана Ключкина.

Теперь наследницы Василия Макаровича бьются за авторскую долю матери. При этом каждая уверена, что делает благое дело.

«Я считаю, что имя Шукшина нужно популяризировать. Надо снимать, играть, больше спектаклей ставить, больше фильмов ставить», — высказалась Мария Шукшина.

Впрочем, даже личное участие Лидии Николаевны не помогло поставить в споре точку. СМИ пишут: суд потребовал от сестер Шукшиных предоставить дополнительные доказательства. Очередное заседание по делу состоится в феврале.