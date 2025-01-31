Сдались без боя: США отозвали истребитель F-35 с выставки в Индии

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США отозвали истребитель F-35 с выставки в Индии

Фото, видео: VCG/ТАСС; 5-tv.ru

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Теперь поколение новейших суперсовременных боевых самолетов будет представлять только российский Су-57.

И после еще одной авиакатастрофы США отменили заявку на участие в аэровыставке в Индии, которая начнется 10 февраля. Там Соединенные Штаты планировали продемонстрировать полет новейшего истребителя F-35.

Но эта модель потерпела крушение несколько дней назад на Аляске. Теперь же боевой самолет представят в Индии лишь в качестве стендового образца.

Поэтому поколение новейших суперсовременных истребителей будет представлять только российский Су-57, фактически поставив точку в борьбе с США за потенциальных покупателей.

Истребитель пятого поколения F-35 разбился в американском штате Аляска 29 января. Все произошло на взлетно-посадочной полосе авиабазы Эйелсон, где находится 354-е воздушное крыло. Самолет рухнул около взлетно-посадочной полосы, а затем взорвался.

Спустя несколько дней трагедия произошла в Вашингтоне. Рядом с Национальным аэропортом имени Рональда Рейгана столкнулись пассажирский самолет American Airlines и военный вертолет Black Hawk, в результате чего они упали в реку Потомак.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что американцы боятся летать после авиакатастрофы в Вашингтоне.

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