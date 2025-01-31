«Они почти вернулись домой»: американцы боятся летать после авиакатастрофы в Вашингтоне

Американцы боятся летать после случившегося.

Начнем с последних данных из Вашингтона, где прошлой ночью в результате столкновения в небе над местным аэропортом потерпели крушение пассажирский лайнер и военный вертолет. Обломки бортов упали в реку, на данный момент спасатели подняли на поверхность больше 30 тел. И если в первые минуты после аварии появлялась информация о том, что несколько человек выжили, то сейчас уже точно понятно — шансов спастись не было.

Но главный вопрос, почему произошла трагедия? Тут играет роль, что столкновение произошло не просто в воздухе, а над аэропортом. То есть в особой полетной зоне, где пилоты следуют строгим инструкциям диспетчера. Не случайно в Штатах многие эксперты и чиновники, которые курируют расследование, уже заявили, что катастрофы можно было избежать. Все это время за ходом работ на месте следит корреспондент «Известий» Николай Мастеров.

Поисково-спасательные работы в Вашингтоне завершены: шансов найти выживших больше нет, — заявило руководство Пожарной охраны и скорой помощи округа Колумбия. Здесь работают сотни сотрудников экстренных служб, они используют резиновые лодки и водолазное снаряжение.

Рейс American Airlines потерпел крушение на подлете к взлетно-посадочной полосе аэропорта имени Рейгана. На борту самолета были 60 пассажиров и четыре члена экипажа, а в вертолете — трое военных. Оба борта рухнули в реку Потомак.

Судя по переговорам диспетчеров, экипаж вертолета просто проигнорировал указания вышки.

— 25, проходите, обратите внимание на CRJ. Проходите, 25, проходите за CRJ. Пропустил эту позицию.

— Диспетчерская, вы видите это? American 472, American 3130, обойдите, поверните влево!

— American 472, отменяем разрешение на посадку на ВПП 122. Жесткий правый поворот на 180, Blue Street 5347. Blue Street 5347, не знаю, видели ли вы это? Похоже, что это была вспышка!

Эксперты говорят: если все системы навигации работали и экипажи получали указания с земли вовремя, то путаница могла возникнуть из-за слишком плотного трафика в небе над Округом Колумбия.

«Гражданский лайнер, и военный вертолет были в одной зоне. Это значит, что у них в аэропорту нет возможности развести маршруты гражданских и военных воздушных судов? Раз уж они поставили вертолет на пути у самолета, значит, гражданские и военные были на одном горизонте, чего в принципе быть не должно!» — говорит Руксандра Михаэла Ботез, инженер-конструктор аэрокосмической техники.

В таких условиях ошибка диспетчера неизбежна. Когда она произойдет — вопрос времени.

Аэропорт имени Рональда Рейгана — один из самых сложных для пилотов из-за чрезвычайно интенсивного воздушного трафика. А еще он расположен рядом с ключевыми центрами принятия решений, Пентагоном и Белым домом.

В настроении пассажиров чувствуется легкая нервозность. Вопросы у людей и к надежности работы диспетчерских служб, и к поведению властей, которые не торопились раскрыть обществу информацию о происшествии. Американцы узнавали о катастрофе из выпусков новостей, а не от официальных лиц.

«Чувствую себя опустошенной. Не знаю никого, кто летел тем рейсом, но знаю людей, чьи родственники летели. Горький день для семей. Не могу не признаться: я немного нервничаю — мне сегодня лететь и возвращаться в воскресенье… Уповаю на пилотов», — говорит пассажирка Эштон Боулен.

«Я постоянно летаю. Но это просто как-то вдруг вернуло меня в прошлое, когда такое происходило. Они были так близко от аэродрома, почти вернулись домой, понимаете?!» — говорит другая пассажирка Джорджин Райт.

«Вы не знаете экипаж. Вы не знаете пилотов. Никогда не знаешь, что может случиться. Это может случиться в любой момент!» — восклицает пассажирка по имени Ребекка.

Похоже, Трампу в числе первоочередных задач придется срочно наводить порядок во всей системе воздушных перевозок — четко распределить обязанности многочисленных ведомств, отвечающих за безопасность полетов. А в более долгосрочной перспективе — найти инвестиции на триллионы долларов на масштабное обновление гражданской инфраструктуры аэропортов.