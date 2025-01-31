Суд в Москве запретил Google продолжать судиться в Калифорнии

Арбитражный суд Москвы запретил Google Ireland Limited продолжать антиисковые разбирательства в Калифорнии (США). Об этом пишут «Ведомости», отмечая, что таким образом Россия ответила на беспрецедентное решение американского суда.

Уточняется, что 24 января Google Ireland Limited обратилась в калифорнийский суд с требованием запретить ООО «Гугл» участвовать в деле о банкротстве, которое рассматривает Арбитражный суд Москвы. Суд в Калифорнии решения по этому заявлению пока не вынес, однако принял временные ограничительные меры по запрету продолжения рассмотрения Арбитражным судом Москвы отнесенных к его компетенции дел.

Российский суд ожидаемо подтвердил свою компетенцию рассматривать банкротные дела в отношении российских компаний, так как обеспечительные меры, принятые иностранным судом, не подлежат принудительному исполнению в России.

Ранее сообщалось, что Высокий суд Англии и Уэльса запретил трем российским СМИ — Russia Today, «Спасу» и «Царьграду» — инициировать и продолжать суды против Google по вопросу блокировки их YouТube-каналов. По решению суда, такие дела могут рассматриваться только в юрисдикциях США или Великобритании.

Американская компания пытается добиться судебного решения, которое не позволило бы иностранным компаниям в будущем предъявлять претензии Google за пределами США и Британии. Инициированный американской компанией судебный процесс в Калифорнии направлен на блокирование активности российских компаний в зарубежных юрисдикциях, где сейчас происходит исполнение судебных решений.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Google задолжала 17 российским телеканалам 1,8 дуодециллиона рублей — сумму, которая превышает всемирный ВВП и имеет на конце 39 нулей. Этот долг накопился из-за неисполнения судебных требований по восстановлению заблокированных аккаунтов российских СМИ на платформе YouTube.

Разбирательства идут с 2020 года, когда поступили первые требования к американской Google LLC, ирландской Google Ireland, а также к российскому ООО «Гугл». В 2021 году суд обязал компанию восстановить учетные записи на видеохостинге. За отведенные девять месяцев Google не исполнил требуемого. По истечении срока начал начисляться штраф по 100 тысяч рублей ежедневно и с умножением суммы на два каждую неделю.

По оценке юристов, данный вопрос будет открыт пока не снимут санкции, и компания не попытается вернуться на российский рынок. Когда это произойдет, скорее всего, будут достигнуты мировые соглашения, по которым Google выплатит компенсации российским судам в обмен на отказ от текущих исков.