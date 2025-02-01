В России стали чаще покупать пельмени

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Алексей Мокряков
Алексей Мокряков 30 0

В России на 20% выросли продажи пельменей

В России стали больше покупать пельмени

Фото: © РИА Новости/Алексей Даничев

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Рост продаж полуфабриката составил 21%.

Продажи пельменей в РФ увеличились на 21% за минувший год. Об этом говорят исследования холдинга «Ромир», с которым ознакомилось агентство ТАСС.

По данным опросов 81% семей в России покупают пельмени, как минимум раз в год. К тому же, частота покупок повышается.

В то же время в стране в три раза упало производство красной икры. На этом фоне активизировались не только мошенники, но и производители фальсификата.

А в Америке женщины, еще до инаугурации Дональда Трампа, начали скупать противозачаточные средства. Они хотят успеть до того, как власти введут ограничения на аборты. Спрос на таблетки в этих условиях вырос в 17 раз.

Дональд Трамп неоднократно высказывался в пользу запрета абортов. Впрочем, позиция нового президента США по поводу общенационального запрета не совсем ясна — он неоднократно менял ее в ходе предвыборной кампании.

Его «Проект 2025» предлагает использовать Закон Комстока, изданный еще в 1873 году. Изначально он запрещал посылать «непристойный и /или похотливый» материал по почте, и распространился на отправку по почте материалов, связанных с абортами — например, рекламы препаратов по экстренному прерыванию беременности. 5-tv.ru сообщал ранее, что на такие таблетки приходится около двух третей абортов в США.

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