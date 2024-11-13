Боятся не успеть: американки судорожно скупают противозачаточные

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Американки запасаются противозачаточными в преддверии второго срока Трампа

Фото, видео: www.globallookpress.com/Jochen Tack; 5-tv.ru

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Тема:
Выборы президента США 2024

Победивший на выборах президента Дональд Трамп неоднократно высказывался в пользу запрета абортов.

В преддверии нового президентского срока Трампа американки активно запасаются противозачаточными. Они хотят успеть до того, как власти введут ограничения на аборты, пишет Washington Post. По данным издания, в США спрос на таблетки для прерывания беременности вырос в 17 раз.

Женщины опасаются, что администрация нового президента запретит свободную продажу таких препаратов. Дело в том, что Дональд Трамп неоднократно высказывался в пользу запрета абортов.

Позиция Трампа по поводу общенационального запрета не совсем ясна — он неоднократно менял ее в ходе предвыборной кампании. Однако «Проект 2025» предлагает использовать Закон Комстока 1873 года. Изначально он запрещал посылать «непристойный и /или похотливый» материал по почте, и распространился на отправку по почте материалов, связанных с абортами — например, рекламы препаратов по экстренному прерыванию беременности. На такие таблетки приходится около двух третей абортов в США. 

При этом Джей Ди Вэнс, выбранный Трампом на пост вице-президента, уже дал понять, что поддержит общенациональный запрет абортов.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что Белоруссия выдвинет Трампа на Нобелевскую премию.

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