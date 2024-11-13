Боятся не успеть: американки судорожно скупают противозачаточные
Американки запасаются противозачаточными в преддверии второго срока Трампа
Фото, видео: www.globallookpress.com/Jochen Tack; 5-tv.ru
Перейти в Дзен
Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »
Победивший на выборах президента Дональд Трамп неоднократно высказывался в пользу запрета абортов.
В преддверии нового президентского срока Трампа американки активно запасаются противозачаточными. Они хотят успеть до того, как власти введут ограничения на аборты, пишет Washington Post. По данным издания, в США спрос на таблетки для прерывания беременности вырос в 17 раз.
Женщины опасаются, что администрация нового президента запретит свободную продажу таких препаратов. Дело в том, что Дональд Трамп неоднократно высказывался в пользу запрета абортов.
Позиция Трампа по поводу общенационального запрета не совсем ясна — он неоднократно менял ее в ходе предвыборной кампании. Однако «Проект 2025» предлагает использовать Закон Комстока 1873 года. Изначально он запрещал посылать «непристойный и /или похотливый» материал по почте, и распространился на отправку по почте материалов, связанных с абортами — например, рекламы препаратов по экстренному прерыванию беременности. На такие таблетки приходится около двух третей абортов в США.
При этом Джей Ди Вэнс, выбранный Трампом на пост вице-президента, уже дал понять, что поддержит общенациональный запрет абортов.
Ранее 5-tv.ru рассказывал, что Белоруссия выдвинет Трампа на Нобелевскую премию.
- 13 нояб
- Крах экономики и безопасности: что станет с Европой при президентстве Трампа
- 11 нояб
- Безветрие произвело на Европу больший эффект, чем возвращение Трампа в Белый дом
- 11 нояб
- Трамп пообещал в первый же день на посту президента начать переговоры по Украине
- 11 нояб
- «Чистая выдумка»: Песков о телефонном разговоре Путина и Трампа
- 10 нояб
- «Осталось 38 дней»: сын Трампа пошутил, что Зеленский скоро потеряет карманные деньги
- 10 нояб
- Он — торговец: как проходили выборы в США и почему с Трампом получится договориться
- 9 нояб
- «Будет выкручивать руки»: политолог предрек политику Трампа в отношении Израиля
- 8 нояб
- Под защитой робопса и дайверов: как Трамп обезопасил свое поместье после выборов
- 8 нояб
- «Прогнозы — удел специалистов»: Песков о торговой войне между США и Китаем
- 8 нояб
- Захарова высмеяла Туска за отказ от слов о зависимости Трампа от спецслужб РФ
Читайте также
93%
0.13 104.25
-0.60
Нашли ошибку?