Умер знаменитый дрессировщик и акробат Виталий Воробьев

|
Борис Сатаров
Борис Сатаров 45 0

Трагическую новость сообщили в Большом Московском цирке.

Умер знаменитый дрессировщик и акробат Виталий Воробьев

Фото: Галкин Николай/ТАСС

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

Виталий Воробьев, народный артист России, известный своими выступлениями в жанре акробатики и дрессировки медведей, ушел из жизни в возрасте 79 лет. Об этом сообщил Большой Московский цирк в своем Telegram-канале.

Новость о кончине артиста была опубликована 1 февраля. В цирке подчеркнули, что он был не только талантливым профессионалом, но и добрым, внимательным и отзывчивым человеком.

Коллектив Большого Московского цирка выразил соболезнования родным, близким, друзьям и коллегамартиста.

Информация о месте и времени прощания с дрессировщиком пока не разглашается.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, каким будет цирк на проспекте Вернадского в Москве.

+3° Атмосферное давление 763 мм рт. ст.
Относительная влажность 93%
97.81
-0.20 102.13
-0.65
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 1 февраля, для всех знаков зодиака

Последние новости

15:56
Приложению «Метро Москвы» исполнилось восемь лет
15:40
Более семи тысяч зрителей посмотрели «Соборную площадь» в кинопарке «Москино»
15:20
Сын погибших в США фигуристов Шишковой и Наумова снялся с соревнований
15:08
Аэропорт Домодедово перешел под управление Росавиации
14:59
Умер знаменитый дрессировщик и акробат Виталий Воробьев
14:41
Бывший президент Германии Хорст Келер скончался в возрасте 81 года

Сейчас читают

«Все, что угодно»: с кем из иностранных звезд мечтает сыграть Александра Урсуляк
Глоток «Воздуха»: звезды на красной дорожке премии «Золотой орел»
Овчарки и охрана: как мексиканская звезда ворвалась на съемки с Сашей Петровым
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 1 февраля, для всех знаков зодиака

Интересные материалы

Гороскоп для знаков зодиака декабрь 2024 январь февраль 2025
🎄Каким знакам зодиака 2025 год принесет удачу и счастье
Новый 2025 год Зеленой Змеи — каким будет и как встречать
🐍 Главные цвета 2025 Года Змеи — в чем встречать Новый год