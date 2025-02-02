Один человек погиб в ДТП с несколькими авто на МКАД

|
Евгения Романова
Евгения Романова Эксклюзив 101 0

Машины столкнулись на 36-м километре магистрали.

Фото, видео: 5-tv.ru

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

Массовое ДТП произошло на внешней стороне 36-го километра Московской кольцевой автомобильной дороги (МКАД). Об этом сообщила пресс-служба Дептранса в Telegram-канале.

«На внешней стороне 36-го километра МКАД (перед съездом № 35А) столкнулись несколько автомобилей. На месте работают оперативные службы города», — говорится в сообщении.

Как уточнил источник 5-tv.ru, в результате аварии погиб один человек. Сейчас работающие на месте правоохранители устанавливают обстоятельства произошедшего.

Прежде страшная авария произошла в Ярославле. На одной из главных магистралей города — проспекте Фрунзе — легковушка остановилась посреди проезжей части из-за технической неисправности. Водитель и двое пассажиров вышли из авто. В какой-то момент на полной скорости в них влетела другая машина.

Аварийную машину и людей рядом с ней разбросало в разные стороны на десятки метров. Один из пострадавших погиб на месте. Еще двое госпитализированы. Причем около первой машины стоял знак аварийной остановки.

Ранее 5-tv.ru писал, что автобус с туристами слетел в овраг на Пхукете, россияне не пострадали. В салоне находились двое граждан России.

Один человек погиб в ДТП с несколькими авто на МКАД

1/4

5-tv.ru

2/4

5-tv.ru

3/4

5-tv.ru

4/4

5-tv.ru

+1° Атмосферное давление 761 мм рт. ст.
Относительная влажность 93%
97.81
-0.20 102.13
-0.65
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 2 февраля, для всех знаков зодиака

Последние новости

10:13
«Но мы выстояли»: как снятие блокады Ленинграда стало предвестником Победы
9:55
Приблизился к рекорду Гретцки: Овечкин забил 877-ю шайбу в регулярном чемпионате НХЛ
9:37
Нефтеперерабатывающий завод горит в Калифорнии
9:22
Девять детей отравились в отеле на юго-востоке Москвы
8:59
Один человек погиб в ДТП с несколькими авто на МКАД
8:49
Умер бывший руководитель нескольких команд КВН Валерий Хаит

Сейчас читают

В красноярской семье с четырьмя скончавшимися от отравления детьми умер младенец
Ученые назвали предельный возраст, до которого может дожить человек
Безопасность в опасности: скандал разгорелся в Петербурге из-за закупки систем для школ
Овчарки и охрана: как мексиканская звезда ворвалась на съемки с Сашей Петровым

Интересные материалы

Гороскоп для знаков зодиака декабрь 2024 январь февраль 2025
🎄Каким знакам зодиака 2025 год принесет удачу и счастье
Новый 2025 год Зеленой Змеи — каким будет и как встречать
🐍 Главные цвета 2025 Года Змеи — в чем встречать Новый год