Автобус с туристами слетел в овраг на Пхукете, россияне не пострадали

|
Борис Сатаров
Борис Сатаров 17 0

В салоне находились двое граждан РФ.

Автобус с туристами слетел в овраг на Пхукете, россияне не пострадали

Фото: www.globallookpress.com/chiang rai pr office

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

Автобус с пассажирами слетел со склона в Таиланде на Пхукете, в салоне находились двое россиян, в результате ДТП пострадали девять человек. Об этом 5-tv.ru сообщили в Генконсульстве РФ.

«Среди девяти человек, находившихся в автобусе, двое россиян. Россияне не пострадали, в генеральное консульство не обращались», — говорится в сообщении.

В Генконсульстве РФ отметили, что граждане России не получили травм, помощь врачей им не потребовалась.

ДТП произошло на перевале Карон — Патонг днем 1 февраля. Автобус съехал с 15-метрового склона в овраг.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что в ДТП в Волгоградской области пострадали 11 человек.

+3° Атмосферное давление 763 мм рт. ст.
Относительная влажность 93%
97.81
-0.20 102.13
-0.65
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 1 февраля, для всех знаков зодиака

Последние новости

12:32
Автобус с туристами слетел в овраг на Пхукете, россияне не пострадали
12:15
Глоток «Воздуха»: звезды на красной дорожке премии «Золотой орел»
11:54
Борьба с незаконными мигрантами и индексация выплат: какие законы вступят в силу c 1 февраля
11:35
Депутат Европарламента назвал ситуацию с песней «Сигма-бой» истерикой глобалистов
11:19
«Приведут к росту цен в США»: китайский экономист о вводимых Трампом пошлинах
11:00
Артиллеристы уничтожили технику ВСУ вместе с личным составом. Лучшее видео из зоны СВО

Сейчас читают

Коллега жертвы авиакатастрофы в США фигуристки Волянской рассказала о ее жизни
Глоток «Воздуха»: звезды на красной дорожке премии «Золотой орел»
Овчарки и охрана: как мексиканская звезда ворвалась на съемки с Сашей Петровым
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 1 февраля, для всех знаков зодиака

Интересные материалы

Гороскоп для знаков зодиака декабрь 2024 январь февраль 2025
🎄Каким знакам зодиака 2025 год принесет удачу и счастье
Новый 2025 год Зеленой Змеи — каким будет и как встречать
🐍 Главные цвета 2025 Года Змеи — в чем встречать Новый год