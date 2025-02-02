Нефтеперерабатывающий завод горит в Калифорнии

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Евгения Романова
Евгения Романова 183 0

Специалисты уже локализовали пожар.

Нефтеперерабатывающий завод горит в Каолифорнии

Фото: www.globallookpress.com/Sobhan Farajvan

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Пожар произошел на нефтеперерабатывающем заводе Martinez Refining Company в штате Калифорния. Об этом передает телеканал CBS News, ссылаясь на систему оповещения населения округа Контра-Коста.

«В связи с пожаром в нефтеперерабатывающей компании Martinez были введены меры по предупреждению общественного здравоохранения и режим укрытия на месте», — говорится в публикации.

Компания сообщила о пожаре 1 февраля в 13:47 (2 февраля в 00:47 по московскому времени). Причиной стала утечка углеводородов. Позднее пожар удалось локализовать.

Прежде пожар произошел на территории бывшего машиностроительного завода имени Чернышева в Сходненском тупике на северо-западе Москвы. Огонь охватил двухэтажное здание, сообщалось о частичном обрушении кровли. Самостоятельно эвакуировались 300 человек. Еще 60 покинули здание с помощью пожарных. Для тушения были задействованы не только специалисты, но также и техника, в том числе авиация и пожарный поезд.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что пожар произошел в административном здании в Екатеринбурге. Кровля двухэтажной постройки оказалась охвачена огнем. Площадь возгорания — 360 квадратных метров.

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