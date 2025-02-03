P.Diddy госпитализировали из тюрьмы в одну из больниц Нью-Йорка

Американский хип-хоп исполнитель Шон Комбс (P.Diddy) был госпитализирован с болью в колене. Он покинул тюрьму, в которой ожидает приговора, и был направлен в больницу Нью-Йорка, сообщило издание TMZ, сославшись на источники.

«Источники, владеющие информацией, сообщили TMZ, что в четверг музыкант был доставлен в больницу Бруклина из столичного центра заключения», — сказано в сообщении.

Издание подчеркивает, что рэпера госпитализировали три дня назад. Его адвокат Марк Агнифило воздерживается от общения с журналистами и не дает никаких комментариев.

Другой источник также рассказал, что недавно Комбс стал участником драки в тюрьме и якобы после нее ему потребовалась помощь медиков.

Ранее 5-tv.ru рассказывал новые подробности вокруг громкого дела P.Diddy. Он утверждает, что обвинения против него — ложь. Среди них свидетельства о сексуальном насилии, педофилии и множестве прочих аморальных преступлений. Рэпер подал иск о клевете и надеется отсудить у стороны обвинения 50 миллионов долларов.

Шон Комбс намерен судится против компании Nexstar Media Inc. Она владеет телеканалом NewsNation. Еде один свидетель, против которого P.Diddy подал иск — Кортни Берджесс. Исполнитель уверен, что они ответственны за разжигание ненависти, распространение ложной информации и фабрикации лжесвидетельств против него.