Все было клеветой? Новые подробности вокруг громкого дела P. Diddy

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Тимур Юсупов
Тимур Юсупов 45 0

P. Diddy подал иск о клевете против своих обвинителей и требует $50 миллионов

P. Diddy подал иск о клевете против своих обвинителей — он требует $50 миллионов

Фото: www.globallookpress.com/© Imagespace

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Он утверждает, что все свидетельства против него ложные.

Американский рэпер P. Diddy, ранее обвиненный в сексуальном насилии, педофилии и других аморальных преступлениях, подал иск о клевете, в надежде отсудить у обвиняющих его людей 50 миллионов долларов.

Шон Комбс (настоящее имя исполнителя — Прим. ред) пытается судиться против компании Nexstar Media Inc., владеющей телеканалом NewsNation, а также против свидетеля Кортни Берджесса и адвоката Ариель Митчелл. По словам музыканта, все они занимались целенаправленным разжиганием ненависти, распространением ложной информации и фабрикацией лжесвидетельств против него.

Напомним, что недавно против Комбса подали множественные иски о сексуальном насилии, незаконном лишении свободы, торговле людьми и заказных убийствах. По словам обвинителей, он является одним из самых опасных людей во всем американском шоу-бизнесе. С сентября 2024 года он находится под стражей, и, по словам прокуроров, пытается всячески помешать процессу расследования его грязных дел.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что P. Diddy сознался в убийстве легендарного рэпера Тупака Шакура.

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