«Останемся, пока не найдем всех»: опознаны тела 55 жертв авиакатастрофы в США

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Дарья Орлова
Дарья Орлова 38 0

В США идентифицировали тела 55 погибших в авиакатастрофе в Вашингтоне

В США идентифицировали тела 55 погибших в авиакатастрофе в Вашингтоне

Фото: Reuters/Carlos Barria; 5-tv.ru

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Еще предстоит много работы.

Идентифицированы тела 55 людей, погибших в авиакатастрофе в Вашингтоне. Об этом на брифинге рассказал глава департамента противопожарной охраны и экстренной медицинской помощи округа Колумбия Джон Донелли, его слова приводит телеканал NBC News.

Он подчеркнул, что не все тела жертв найдены. В поисках принимают участие множество американских организаций.

«Нам предстоит еще много работы, пока продолжается спасательная операция, и мы обязательно останемся здесь и будем искать до тех пор, пока не найдем всех», — пообещал Донелли.

Самолет American Airlines, на борту которого находились 60 пассажиров и четыре члена экипажа, столкнулся с военным вертолетом Black Hawk с тремя пилотами в ночь на 30 января. Это случилось в Вашингтоне неподалеку от Национального аэропорта имени Рональда Рейгана. Оба воздушных судна упали в реку Потомак. Выживших нет.

Среди пассажиров были три россиянина: Евгения Шишкова, Вадим Наумов и Инна Волянская. В США они работали тренерами по фигурному катанию.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о том, что Трамп обвинил Байдена в авиакатастрофе в Вашингтоне. Действующий президент заявил, что кадровый кризис авиации начался в Соединенных штатах именно в годы правления его предшественника. Трамп также рассказал, что изучил записи разговора пилотов с диспетчерами и пришел к выводу, что случившаяся трагедия — это следствие грубой ошибки экипажа вертолета.

Однако женщина-пилот, которая управляла военным вертолетом, имела большой опыт. Предстоит выяснить причину, по которой она совершила грубую ошибку и направила судно слишком высоко.

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