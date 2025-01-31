Грубая ошибка: Трамп обвинил Байдена в авиакатастрофе в Вашингтоне
По его мнению, именно в годы правления бывшего президента США в стране начался кадровый кризис в авиации.
Фото, видео: Reuters/TAYLOR BACON/U.S. COAST GUARD; 5-tv.ru
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Появились новые кадры авиакатастрофы в небе над Вашингтоном, где в ночь на 30 января столкнулись борт American Airlines и военный вертолет. Сегодня со дна реки Потомак оперативные службы начали поднимать обломки фюзеляжа. Не прекращаются и поиски жертв. Из 67 человек, которые числятся в списках пассажиров и членов экипажа, найдено только 40 погибших.
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Президент США Дональд Трамп сообщил, что изучил записи переговоров пилотов с диспетчерами и пришел к выводу, что грубую ошибку допустил экипаж вертолета. По его словам, все это следствия политики Джо Байдена. Именно в последние три-четыре года, по словам нового главы Белого дома, начался кадровый кризис.
И сегодня телеканал ABC News опубликовал новые подробности: женщина-пилот, которая управляла вертолетом Black Hawk, была опытным пилотом — она налетала более пятисот часов. Почему же она совершила ошибку и направила судно слишком высоко, еще предстоит выяснить.
Предварительные выводы расследования появятся в конце февраля. Также американские СМИ обнародовали еще одну скандальную деталь: якобы диспетчеры неоднократно предупреждали администрацию Байдена о слишком плотном воздушном трафике над столичным аэропортом имени Рональда Рейгана. В таких условиях катастрофа была неизбежна.
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