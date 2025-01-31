Грубая ошибка: Трамп обвинил Байдена в авиакатастрофе в Вашингтоне

Эфирная новость 40 0

По его мнению, именно в годы правления бывшего президента США в стране начался кадровый кризис в авиации.

Фото, видео: Reuters/TAYLOR BACON/U.S. COAST GUARD; 5-tv.ru

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

Тема:
Авиакатастрофа в Вашингтоне

Появились новые кадры авиакатастрофы в небе над Вашингтоном, где в ночь на 30 января столкнулись борт American Airlines и военный вертолет. Сегодня со дна реки Потомак оперативные службы начали поднимать обломки фюзеляжа. Не прекращаются и поиски жертв. Из 67 человек, которые числятся в списках пассажиров и членов экипажа, найдено только 40 погибших.

Читайте также

«Мы падаем, я люблю тебя»: истории пассажиров, успевших попрощаться с близкими буквально за минуту до гибели

Президент США Дональд Трамп сообщил, что изучил записи переговоров пилотов с диспетчерами и пришел к выводу, что грубую ошибку допустил экипаж вертолета. По его словам, все это следствия политики Джо Байдена. Именно в последние три-четыре года, по словам нового главы Белого дома, начался кадровый кризис.

И сегодня телеканал ABC News опубликовал новые подробности: женщина-пилот, которая управляла вертолетом Black Hawk, была опытным пилотом — она налетала более пятисот часов. Почему же она совершила ошибку и направила судно слишком высоко, еще предстоит выяснить.

Предварительные выводы расследования появятся в конце февраля. Также американские СМИ обнародовали еще одну скандальную деталь: якобы диспетчеры неоднократно предупреждали администрацию Байдена о слишком плотном воздушном трафике над столичным аэропортом имени Рональда Рейгана. В таких условиях катастрофа была неизбежна.

Тема:
Авиакатастрофа в Вашингтоне
31 янв
Появились новые кадры авиакатастрофы в Вашингтоне
31 янв
Герой «чуда на Гудзоне» назвал возможную причину авиакатастрофы в Вашингтоне
31 янв
Мало диспетчеров: в США назвали еще одну возможную причину авиакатастрофы
31 янв
Захарова подтвердила гибель троих россиян в авиакатастрофе в Вашингтоне
31 янв
Спасатели обнаружили тела 40 погибших в авиакатастрофе в Вашингтоне
31 янв
«Они почти вернулись домой»: американцы боятся летать после авиакатастрофы в Вашингтоне
31 янв
Тренер и фигурист Александр Кирсанов находился на борту потерпевшего крушение в Вашингтоне самолета
31 янв
Пассажирка упавшего в США самолета отправила мужу сообщение за минуты до гибели
30 янв
Выживших в авиакатастрофе в Вашингтоне нет, заявил Трамп
30 янв
Душераздирающее послание сыну: последние слова погибших в авиакатастрофе супругов-фигуристов Наумова и Шишковой
-5° Атмосферное давление 767 мм рт. ст.
Относительная влажность 86%
97.81
-0.20 102.13
-0.65
Стремительный рывок: гороскоп на февраль 2025 для всех знаков зодиака

Последние новости

21:43
«Мы падали. И это был уже не сон»: самые жуткие авиакатастрофы в истории спорта
21:19
Вооруженный грабитель вынес из банка в Екатеринбурге семь миллионов рублей
21:05
Без вскрытия: петербургские врачи удалили пациенту огромную опухоль размером с кулак
20:48
Грубая ошибка: Трамп обвинил Байдена в авиакатастрофе в Вашингтоне
20:43
«Мы падаем, я люблю тебя»: истории пассажиров, успевших попрощаться с близкими буквально за минуту до гибели
20:30
Суд арестовал члена федерального бюро партии «Яблоко» Константина Смирнова

Сейчас читают

В Петербурге задержали скрывавшегося 14 лет киллера
«Любимая дочь забирает мое наследие»: Федосеева-Шукшина устала от козней семьи
«Добрый знак»: каким для вас станет 2025 год в финансовом плане
Овчарки и охрана: как мексиканская звезда ворвалась на съемки с Сашей Петровым

Интересные материалы

Гороскоп для знаков зодиака декабрь 2024 январь февраль 2025
🎄Каким знакам зодиака 2025 год принесет удачу и счастье
Новый 2025 год Зеленой Змеи — каким будет и как встречать
🐍 Главные цвета 2025 Года Змеи — в чем встречать Новый год