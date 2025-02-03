Турист из Тюменской области пропал на озере в Абхазии

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Евгения Романова
Евгения Романова 35 0

Сотрудники МЧС проводят поисковые работы.

Житель Тюменской области пропал в Абхазии

Фото: © РИА Новости/Томас Тхайцук

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Житель Тюменской области 1986 года рождения пропал в Абхазии. Об этом сообщила пресс-служба МЧС республики.

«Поисковые работы в Гудаутском районе. В окрестностях озера Рица ведутся поиски гражданина», — говорится в сообщении.

Уточняется, что сигнал о пропаже мужчины поступил в 04:30. В поисковой операции принимают участие восемь специалистов.

Прежде сообщалось, что гражданин России Виктор Соловьев пропал в Грузии. В страну он отправился с подругой 2 января на автомобиле. Отдохнув пару дней в Тбилиси, в ночь с 4 на 5 января они поехали осмотреть одну из грузинских достопримечательностей — вершину Тетнульди.

По дороге туда им несколько раз попадался белый Subaru, в котором ехали двое мужчин. Россиянин даже перекинулся с ними парой слов.

Неизвестные вели себя вполне доброжелательно, пока на одном из участков не перегородили дорогу автомобилю россиян. Соловьев вышел из машины и стал разговаривать с мужчинами. В какой-то момент раздались два выстрела. Соловьев после этого в машину уже не вернулся. Однако на этом история не заканчивается. Подробнее - в материале 5-tv.ru.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что два человека пропали без вести при крушении судна из России в Средиземном море.

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