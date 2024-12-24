Два человека пропали без вести при крушении судна из России в Средиземном море

Два человека пропали без вести в результате крушения российского торгового судна в Средиземном море, между Алжиром и Испанией. Об этом сообщил департамент Ситуационно-кризисного центра МИД РФ в Telegram-канале.

«Из 16 членов экипажа (граждане РФ) <…> двое пропали без вести», — говорится в сообщении.

Крушение судна произошло в результате взрыва в машинном отделении. При этом 14 человек удалось спасти. Отмечается, что их доставили в порт Картахена в испанском городе Мурсия.

Крушение произошло в понедельник, 23 декабря, в международных водах между Агиласом и городом Оран. Торговое судно Ursa Major вышло из Санкт-Петербурга 12 дней назад. Оно направлялось во Владивосток, прибыть в этот город должно было 12 января.

В спасательной операции принимали участие несколько кораблей, которые находились в том районе.

Ранее 5-tv.ru писал, что капитанам танкеров «Волгонефть» предъявлены обвинения. Судна потерпели крушение в Черном море на прошлой неделе крушение под Керчью. Сильные штормовые волны буквально переломили судна пополам. На борту первого танкера было 13 членов экипажа, на втором — 14. Известно, что один моряк погиб. Все остальные — спасены.