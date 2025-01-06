«Никто вас не убивает»: родственник сообщил детали пропажи россиянина в Грузии

История с пропажей российского туриста обрастает таинственными подробностями.

Злоумышленники, напавшие на россиянина Виктора Соловьева и его девушку в Грузии, не собирались их убивать. И в целом мотивы их действий пока остаются неясными. Это следует из рассказа родственника Соловьева, который поделился с 5-tv.ru деталями происшествия.

По словам Евгения, муж его сестры Виктор Соловьев со своей подругой Алиной 2 января отправился в Грузию на автомобиле Skoda Rapid. Отдохнув пару дней в Тбилиси, в ночь с 4 на 5 января они поехали осмотреть одну из грузинских достопримечательностей — вершину Тетнульди. По дороге туда им несколько раз попадался белый Subaru, в котором ехали двое мужчин. Соловьев даже перекинулся с ними парой слов.

Неизвестные вели себя вполне доброжелательно, пока на одном из участков не перегородили дорогу автомобилю россиян.

«Виктор остановился, вышел узнать, в чем дело, почему дорогу перегородили. Они у него попросили насос, со слов Алины, и пошли за автомобиль Виктора, в сторону багажника. Сзади Алина уже не видела, что происходило, только слышала, что Виктор громко говорил, чтобы они не трогали девушку и отстали от них. После этого Алина услышала два выстрела», — рассказал Евгений.

В свою машину Соловьев уже не вернулся. Вместо него в Skoda заскочили два злоумышленника и, пригрозив девушке пистолетом, рванули с места. Через некоторое время они попытались съехать с трассы в сторону какого-то поселка, однако не смогли на машине Соловьева преодолеть крутой подъем на дороге. Улучив момент, когда оба злоумышленника покинули салон авто, Алина закрылась внутри.

«Когда этот преступник вышел из машины, Алина там закрылась, но он начал разбивать стекло. После этого она открыла и попросила его, чтобы они их не трогали и не убивали их. На что преступник сказал, что их никто не собирается убивать. После этого оба преступника сели в подъехавший Subaru и скрылись, бросив Алину в машине там, в горах. Алина после этого вызвала службу 112», — рассказал Евгений.

Он добавил, что поддерживает связь с девушкой Соловьева, которая провела сутки в полицейском участке и продолжает находиться в Грузии. С самим Виктором связи по-прежнему нет, оба телефона, которые были при нем в момент происшествия, не отвечают. Где он находится и что с ним, неизвестно.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что россиянин Виктор Соловьев пропал в Грузии после нападения неизвестных.