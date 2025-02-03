ЦИК официально утвердил победу Лукашенко на выборах президента Белоруссии

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Евгения Романова
Евгения Романова Срочная новость 31 0

Он набрал 86,82% голосов избирателей.

ЦИК официально утвердил победу Лукашенко на выборах президента Белоруссии

Фото: Владимир Смирнов/ТАСС

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Александр Лукашенко официально победил на выборах президента Белоруссии. Результаты голосования подвел Центризбирком республики. Заседание транслировалось онлайн.

Так, Лукашенко набрал 86,82% голосов избирателей. Против всех кандидатов проголосовали 3,60% граждан. Общее количество избирателей составило 85,69 из около 6,9 миллиона человек, имеющих такое право.

«От граждан или наблюдателей жалобы о нарушении требований избирательного законодательства в процессе голосования или при подсчете голосов, которые могли бы повлиять на итоги выборов, не поступали», — заявил председатель ЦИК Игорь Карпенко.

Александр Лукашенко стал президентом Белоруссии в седьмой раз. Значительно опережая соперников, он набрал более 86% голосов. Прочие голоса были распределены следующим образом: Сергей Сыранков — 3,21%, Олег Гайдукевич — 2,02%, Анна Канопацкая — 1,86% и Александр Хижняк — 1,74%. Конкуренты Лукашенко не смогли преодолеть планку в четыре процента. За ходом выборов и подсчетом голосов в стране следили около 500 иностранных наблюдателей. Они подтвердили, что все прошло максимально прозрачно.

Поздравить коллегу с переизбранием решил президент РФ Владимир Путин. Он направил Лукашенко поздравительную телеграмму, в которой указал, что победа на выборах свидетельствует о высоком политическом авторитете и поддержке народа. Российский лидер отметил, что Лукашенко всегда будет желанным гостем в нашей стране.

Стоит отметить, что на Западе уже призвали не признавать результаты. Хотя двойные стандарты стали нормой для прозападных структур. Например, наблюдатели от ОБСЕ отказались ехать в Белоруссию. Причиной стало то, что их якобы поздно позвали. Неудивительно: государства, которые проводят самостоятельную политику, Запад раздражают.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, как Лукашенко отпразднует победу на выборах.

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