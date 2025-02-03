Магия цвета: какой маникюр привлечет удачу и денежное благополучие в феврале 2025-го
URА.RU: розовый признан лучшим цветом в маникюре в феврале 2025-го
Фото: www.globallookpress.com/klaus peterlin
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Дизайну ногтей необходимо уделить должное внимание, если хочется успешно провести последний месяц зимы.
Розовый цвет маникюра в феврале привлечет благополучие. Об этом сообщило информационное агентство URA.RU.
Розовый цвет является главным цветом второго месяца 2025 года. Он принесет и финансовое, и любовное благополучие. Можно использовать как яркие оттенки, так и более нежные тона.
Финансы способны приманить и золотые ногти. Особое внимание стоит уделить дизайну. Используйте объемные декоративные элементы — втирку или золотой глиттер. Обязательно не забудьте про украшение безымянного пальца правой руки. На нем любой рисунок принесет финансовое благополучие в феврале.
Насыщенные оттенки зеленого тоже приманивают денежные средства. Особенно, если придать ногтевой пластине правильную форму: квадрат или стилет. А вот, если вы хотите отправиться в путешествие или переехать, то выбирайте фиолетовые и оранжевые оттенки. Либо сочетания цветов голубого и серебристого.
Винный маникюр подчеркивает женскую энергетику, способствует творческим успехам и приносит финансовое благополучие. Классический французский маникюр тоже хорош для денежных поступлений, а жемчужные оттенки на кончиках «френча» только усилят эффект и притянут удачу.
Ранее 5-tv.ru писал о том, какие основные причины появления белых пятен на ногтях.
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