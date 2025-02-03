Путин поручил предоставить землю приютам для животных

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Алексей Хитров
Алексей Хитров Алексей Хитров Райтер редакции сайта Пятого канала 43 0

Речь также идет о разработке дополнительных мер поддержки подобных учреждений.

Путин поручил обеспечить предоставление земли для приютов для животных

Фото: © РИА Новости/Алексей Майшев

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Правительство России и регионы должны обеспечить предоставление земельных участков приютам для животных. Соответствующее поручение президента РФ Владимира Путина опубликовано на сайте Кремля.

«Обеспечить возможность предоставления социально ориентированным некоммерческим организациям земельных участков, находящихся в государственной или муниципальной собственности, для строительства, реконструкции зданий и сооружений, в которых размещаются приюты для животных», — говорится в документе.

Также поручается разработать дополнительные меры поддержки приютов и внести соответствующие изменения в законодательство при необходимости. Срок выполнения поручения — 1 июля.

Мэр Москвы Сергей Собянин в декабре подписал распоряжение о проведении электронного конкурса на создание производства лечебных кормов для животных, которые содержатся в городских приютах.

Согласно условиям контракта, победитель конкурса обязан в течение двух лет создать или модернизировать производство сухих и консервированных кормов в Москве, а также организовать лабораторию для контроля качества продукта.

При этом правительство столицы намерено закупить 27 тысяч тонн кормов в течение десяти лет. Такая мера позволит обеспечить приюты качественной едой.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что депутаты Госдумы в первом чтении приняли законопроект о штрафах за нарушение порядка обращения с домашними животными.

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