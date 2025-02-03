Дело рук браконьеров? Сотни рыбаков ловят в Карелии «сбежавшую» с фермы форель

В Карелии выясняют, кто устроил «рыбную лихорадку». Сотни человек ринулись ловить форель, которая сбежала с местной фермы. Там же говорят о многомиллионых убытках, ведь на воле оказалось до 60 тонн ценной рыбы. Замешаны ли тут браконьеры, предстоит выяснить. Свое расследование провел корреспондент «Известий» Родион Северьянов.

Берег залива Ляппяярви больше похож на паркинг мегаполиса, чем на живописный уголок Ладоги. Огромное количество машин из разных регионов, уже заведен генератор, тянуться кабели, на озере палатки — рыбаки приехали серьезно порыбачить. Но далеко не все охотно признают цель своего визита в Карелию.

— Отдыхать приехал. Душевный отдых.

— Даже удочек не взяли?

— Нет.

Но возле лунок таких тепло одетых отдыхающих — примерно сотня. И некоторые даже признаются, что приехали за форелью.

«Да, узнал, что здесь форель, приехал сегодня, но не клюет. Ждем», — признался рыбак Сергей Панов.

Пять дней подряд залив у деревни Рауталахти был заполнен рыбаками. Сотни, если не тысячи. Форумы любителей подледной рыбалки пестрят фотоотчетами о невероятных уловах. На льду даже дежурили спасатели. Жители деревни поражались такому ажиотажу.

30 января руководство местной фермы по разведению радужной форели обратилось в полицию. Ночью неизвестные разрезали сети на трех садках, и рыба ушла в залив — до 60 тонн.

«Я не думаю, что это конкуренты. Ущерб где-то 30 миллионов, скорее всего дело, рук браконьеров», — заявил генеральный директор ООО «Натуральный продукт» Олег Папушин.

Начальство фермы наняло вооруженную охрану, но рыбаков остановить не удалось — лов здесь разрешен вплоть до желтого ограждения частной территории рыбного хозяйства. Ну а то, что ловят чужую, выращенную форель, так поди докажи, что она не дикая.

«Необходимо будет устанавливать, действительно ли эта рыба была искусственно выведенная из конкретного водоема, либо все-таки это была какая-то дикая рыба, которая обитает в этих местах», — заявила юрист Елена Рудакова.

Каждую рыбу проверить невозможно, разве что Рыбнадзор может оштрафовать за превышение лимита вылова: более одного килограмма — тысяча рублей. Но самый яркий конфликт возник совсем по другому поводу.

«Полиция всех вчера гоняла, рыбаки близко к судкам подходили, руки крутили, рыбаки их отбивали, драка была», — заявил рыбак Валерий.

Но к пятому дню клев закончился, ни одного хвоста.

— Не первый день здесь уже?

— Да, с ночевкой остались.

— Как улов?

— Никак. Кто-то побольше поймал, кто-то по 40, кто-то по 60.

Форель, избежавшая снастей рыбаков, ушла в Ладогу. Полиция сейчас выясняет, кто же отпустил ее на волю.