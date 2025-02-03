Из 18 стран: Третьяковская галерея покажет работы молодых художников

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Неповторимый шанс получат финалисты конкурса «Картина мира».

Фото, видео: SAMIULLAH POPAL/ТАСС; 5-tv.ru

Финалисты международного конкурса молодых художников «Картина мира» получат уникальную возможность. Они смогут увидеть свою работу в Третьяковке.

Этот проект реализует компания «Иннопрактика». Художники будут состязаться в трех номинациях: живопись, графика, цифровое искусство. Тема конкурса звучит так: «Ценности моего народа как часть глобальной культуры человечества».

«Молодые люди будут искать объединяющие моменты, и на базе этой будут строиться диалоги наших культур, такая культурная дипломатия. И очень важно для молодых художников то, что их работы будут выставлены в Третьяковской галерее. Всего финалистов будет 14 в рамках трехступенчатого отбора. Сначала будет выбрано 100 работ, потом 50 и 14 финалистов путем голосования», — заявила первый заместитель генерального директора компании «Иннопрактика» Наталья Попова.

Сейчас на конкурс подано 190 заявок из 18 стран. Прислать работу можно до 1 марта. Главный критерий отбора — возраст художника от 18 до 35 лет.

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