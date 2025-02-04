В США впервые испытали прототип сверхзвукового пассажирского лайнера
В СССР самолет такого типа был выпущен еще в середине 1970-х годов.
Фото, видео: www.globallookpress.com/ © Cover Images
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Очередной заход на создание сверхзвукового пассажирского самолета предпринят в США. Там в пустыне Мохаве прошли первые испытания авиалайнера, который получил рабочее название «Увертюра».
Нельзя сказать, что это какой-то технологический прорыв. В 1968-м наши собрали Ту-144, в 1969 году появился европейский «Конкорд». Но со временем оба эти проекта были вынуждены закрыть из-за экономических проблем — самолеты оказались очень дорогими и съедали невероятное количество топлива.
Что изменилось сейчас, сказать сложно. Но американцы серьезно уменьшили фюзеляж и теперь заявляют, что смогут сделать пассажирский сверхзвук доходным, хотя пока «Увертюра» только на уровне прототипа.
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