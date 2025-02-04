В США впервые испытали прототип сверхзвукового пассажирского лайнера

Эфирная новость 37 0

В СССР самолет такого типа был выпущен еще в середине 1970-х годов.

Фото, видео: www.globallookpress.com/ © Cover Images

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

Очередной заход на создание сверхзвукового пассажирского самолета предпринят в США. Там в пустыне Мохаве прошли первые испытания авиалайнера, который получил рабочее название «Увертюра».

Нельзя сказать, что это какой-то технологический прорыв. В 1968-м наши собрали Ту-144, в 1969 году появился европейский «Конкорд». Но со временем оба эти проекта были вынуждены закрыть из-за экономических проблем — самолеты оказались очень дорогими и съедали невероятное количество топлива.

Что изменилось сейчас, сказать сложно. Но американцы серьезно уменьшили фюзеляж и теперь заявляют, что смогут сделать пассажирский сверхзвук доходным, хотя пока «Увертюра» только на уровне прототипа.

-2° Атмосферное давление 762 мм рт. ст.
Относительная влажность 100%
99.94
2.13 102.49
0.36
Месяц страсти и ревности: любовный гороскоп на февраль 2025

Последние новости

5:25
«Этот день настал»: Алина Загитова решилась на неожиданные перемены во внешности
5:03
Пасынок Стаса Намина взял фамилию убитой им бабушки
4:40
Разворовали по дороге в Киев: Зеленский не досчитался $100 млрд помощи США
4:18
Убил и заявил о пропаже? Задержали отчима пропавшего в Калининградской области мальчика
3:53
В США впервые испытали прототип сверхзвукового пассажирского лайнера
3:29
Захлебнулся? Сколько лет грозит горе-родителям из Красноярска, у которых умер пятый ребенок

Сейчас читают

Энергорынок за неделю: страсти по украинскому транзиту, газ в ЕС дорожает
«Зацепил сам Пушкин»: Юре Борисову предложили роль в фильме «Пророк» еще до написания сценария
SHAMAN и Мизулина приехали в школу № 1409 с концертом и автограф-сессией
Овчарки и охрана: как мексиканская звезда ворвалась на съемки с Сашей Петровым

Интересные материалы

Гороскоп для знаков зодиака декабрь 2024 январь февраль 2025
🎄Каким знакам зодиака 2025 год принесет удачу и счастье
Новый 2025 год Зеленой Змеи — каким будет и как встречать
🐍 Главные цвета 2025 Года Змеи — в чем встречать Новый год