Адаптация или увольнение? Каких сотрудников сократят первыми

Нежелание разделять корпоративную культуру может привести к потере работы.

Сокращение в первую очередь нависает над сотрудниками, которые не разделяют ценностные ориентиры организации работодателя. Подробнее об этом aif.ru рассказала эксперт в области HR Екатерина Баскина.

Людей, которые воспринимают работу как рутину, не проявляют инициативу и избегают новых задач, наиболее остро касается вопрос увольнения. Вымотанные с психологической точки зрения сотрудники хотели бы и сами покинуть рабочее место, но изменение в стабильности и будущая неизвестность становятся их основными страхами.

Второй тип — негибкие в отношении навыков работники, игнорирующие адаптацию и профессиональное развитие. Их внушительный опыт меркнет на фоне сопротивления переменам. Такие люди верят в вечную несправедливость и продолжают отстаивать старые способы работы, не замечая, что они уже не эффективны.

Третья группа включает в себя не вписывающихся в культуру компании. Это могут быть талантливые и продуктивные работники, но их ценности и стиль ведения дел будут кардинально отличаться от общего направления организации. Корпоративная культура стоит уже выше профессиональных качеств. Например, конфликтность человека может привести к расставанию с ним.

«Если вы чувствуете, что теряете интерес к работе и выполняете задачи на автомате, важно пересмотреть свою мотивацию», — отметила Баскина.

Для того, чтобы остаться в компании, нужно научиться проявлять инициативу, постоянно обстучаться новому, осваивать развивающиеся технологии и разделять цели компании. Ценность сотрудника, по мнению эксперта, определяется его готовностью к изменениям.

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