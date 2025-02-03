По обе стороны: названы самые частые причины отказа в приеме на работу

|
Вероника Бакумченко
Вероника Бакумченко 42 0

В 2024 году россиянам чаще отказывали в приеме на работу из-за их квалификации

Гостинг, несоответсвие, скорость: ТОП причин отказа в приеме на работу

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Сергей Лантюхов

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

Треть россиян довольна своим положением на рынке труда.

Самой частой причиной отказа в трудоустройстве в 2024 году стало несоответствие навыков и квалификации кандидата требованиям работы. Об этом сообщила Lenta.ru

Недостаточная квалификация и нехватка необходимых навыков остаются главными причинами отказов при трудоустройстве, упоминаемыми в 34% случаев. Проблема особенно актуальна для IT-специалистов, менеджеров по продажам и клиентскому обслуживанию, руководителей проектов и тестировщиков.

На втором месте — «гостинг», когда кандидаты прекращают общение после получения оффера или не приходят в первый рабочий день, что составляет 13% случаев. Эта проблема чаще всего возникает при найме продавцов-консультантов и операторов call-центров.

«На качество диалога существенно влияет первичный скрининг кандидата на соответствие основным критериям вакансии, а также скорость реакции рекрутера», — отметили в материале.

Также 8% отказов вызваны тем, что сами кандидаты теряют интерес к компании или вакансии, что характерно для менеджеров по продажам и бухгалтеров. Проблемы с условиями работы (график, место) составляют 8%, а вопросы возраста кандидатов — 6%.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, как разморозить накопительную часть пенсии.

Атмосферное давление 761 мм рт. ст.
Относительная влажность 69%
97.81
-0.20 102.13
-0.65
Месяц страсти и ревности: любовный гороскоп на февраль 2025

Последние новости

12:23
Премьер Японии извинился за слова чиновников о ядерной свалке на Курилах
12:10
Министр по делам молодежи Якутии Шамаев получил тяжелое ранение на СВО
12:07
Бейонсе впервые получила премию «Грэмми» в номинации «Альбом года»
11:52
Турист из Тюменской области пропал на озере в Абхазии
11:29
При взрыве в Москве пострадал основатель батальона «Арбат» Армен Саркисян
11:23
По обе стороны: названы самые частые причины отказа в приеме на работу

Сейчас читают

Энергорынок за неделю: страсти по украинскому транзиту, газ в ЕС дорожает
В Северной Осетии объявлена опасность атаки беспилотников
В Петропавловске-Камчатском гендиректор гостиницы убит на рабочем месте
Овчарки и охрана: как мексиканская звезда ворвалась на съемки с Сашей Петровым

Интересные материалы

Гороскоп для знаков зодиака декабрь 2024 январь февраль 2025
🎄Каким знакам зодиака 2025 год принесет удачу и счастье
Новый 2025 год Зеленой Змеи — каким будет и как встречать
🐍 Главные цвета 2025 Года Змеи — в чем встречать Новый год