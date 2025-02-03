По обе стороны: названы самые частые причины отказа в приеме на работу

Треть россиян довольна своим положением на рынке труда.

Самой частой причиной отказа в трудоустройстве в 2024 году стало несоответствие навыков и квалификации кандидата требованиям работы. Об этом сообщила Lenta.ru

Недостаточная квалификация и нехватка необходимых навыков остаются главными причинами отказов при трудоустройстве, упоминаемыми в 34% случаев. Проблема особенно актуальна для IT-специалистов, менеджеров по продажам и клиентскому обслуживанию, руководителей проектов и тестировщиков.

На втором месте — «гостинг», когда кандидаты прекращают общение после получения оффера или не приходят в первый рабочий день, что составляет 13% случаев. Эта проблема чаще всего возникает при найме продавцов-консультантов и операторов call-центров.

«На качество диалога существенно влияет первичный скрининг кандидата на соответствие основным критериям вакансии, а также скорость реакции рекрутера», — отметили в материале.

Также 8% отказов вызваны тем, что сами кандидаты теряют интерес к компании или вакансии, что характерно для менеджеров по продажам и бухгалтеров. Проблемы с условиями работы (график, место) составляют 8%, а вопросы возраста кандидатов — 6%.

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