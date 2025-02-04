Песков: увеличение оборонных расходов вводит экономику ЕС в предкризисное состояние

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Елизавета Дмитриева
Елизавета Дмитриева 25 0

Решение Еврокомиссии может пагубно сказаться буквально на каждом европейце.

Фото, видео: www.globallookpress.com/Rupert Oberhäuser; 5-tv.ru

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Увеличение расходов на оборону вводит экономику Европейского союза (ЕС) в предкризисное состояние. Об этом заявил журналистам пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

Таким образом он прокомментировал принятое накануне Еврокомиссией решение об увеличении расходов на оборонную отрасль на фоне якобы угрозы со стороны РФ. Песков подчеркнул, что в Европе на данный момент доминирует милитаристский подход.

«С одной стороны уже увеличение оборонных расходов вводят в европейскую экономику в очень серьезную зону дискомфорта, предкризисное состояние. Понятно, что дальнейшее повышение расходов весьма и весьма негативно будет сказываться, приведет к дальнейшему ухудшению дел в области экономики в Европе. Это скажется на каждом европейце», — сообщил пресс-секретарь президента РФ Владимира Путина.

Он также отметил, что вместо данного решения можно было бы задуматься о выстраивании диалога с Россией. Поэтому это решение очень недальновидно, оно, по словам Пескова, пагубно скажется на каждом европейце.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что глава Еврокомиссии фон дер Ляйен готовит ответ США на возможное введение пошлин.

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