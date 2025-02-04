Отчим убитого в Черняховске ребенка рассказал, что избил его за отказ заниматься

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Алексей Хитров
Алексей Хитров Алексей Хитров Райтер редакции сайта Пятого канала 53 0

Мужчина дал признательные показания и продемонстрировал, как расправлялся с семилетним мальчиком.

Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ/Павел Волков; Telegram/Калининградский Следком/su_skr39; 5-tv.ru

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Убитого в Черняховске Калининградской области семилетнего мальчика отчим избил за то, что тот якобы отказался делать физические упражнения. Об этом сообщили в Следственном комитете по региону, уточнив, что подозреваемый в убийстве пасынка мужчина дал признательные показания.

«В ходе допроса он сообщил следствию, что избил ребенка из-за того, что тот якобы отказывался выполнять физические упражнения», — говорится в Telegram-канале ведомства.

Следователи провели с подозреваемым проверку показаний на месте преступления. Мужчина рассказал и показал, как утопил сумку с телом мальчика. В ближайшее время подозреваемому предъявят обвинение.

Тем временем в Черняховске появился стихийный мемориал в память об убитом ребенке. Местные жители несут цветы, плюшевые игрушки и фотографии к памятнику Барклаю де Толли.

Накануне стало известно, что по подозрению в убийстве пропавшего в Черняховске Калининградской области семилетнего мальчика задержан его отчим. Перед этим мать ребенка сообщила в полицию о его пропаже. По словам женщины, сын разругался с домашними и убежал из дома.

В Черняховске создали штаб для поисков школьника. Помощь предложили пять тысяч человек. Полиция проверяла семью и ближайшее окружение ребенка, поиски не прерывались ни на минуту. Вскоре тело мальчика нашли в водоеме недалеко от его дома в сумке с кирпичами.

Судебно-медицинская экспертиза предварительно установила, что ребенок умер в результате закрытой черепно-мозговой травмы. Правоохранители возбудили уголовное дело об убийстве.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что гендиректора гостиничного комплекса в Петропавловске-Камчатском застрелили в служебном кабинете.

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