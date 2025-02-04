В ДНР за минувший день в результате атак ВСУ пострадали десять человек

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Пушилин: за один день в ДНР в результате атак ВСУ пострадали десять человек

В ДНР десять человек пострадали в результате атак ВСУ

Фото: © РИА Новости/Сергей Аверин

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Ранения получили мирные жители региона, в их числе несовершеннолетние.

В результате атак Вооруженных сил Украины (ВСУ) 4 февраля в Донецкой Народной Республике (ДНР) пострадали десять мирных жителей. Об этом в своем Telegram-канале рассказал глава региона Денис Пушилин. По его словам, одна женщина 1977 года рождения получила ранение в Никитовском районе Горловки во время утренней атаки.

Также в Калининском районе того же населенного пункта из-за удара дронов-камикадзе, который пришелся на автомобиль, травмы средней степени тяжести получили женщина 1969 года рождения и подросток 2008 года рождения. Врачи контролируют состояние всех пострадавших и оказывают всю необходимую медицинскую помощь.

Пушилин сообщил, помимо прочего, об ущербе, нанесенном инфраструктуре. Повреждения обнаружены на территории рынка, автобусе городского маршрута и мусоровозе в Никитском районе в районе Горловки. Плюс упомянута гражданская машина в Калининском районе.

«К этому часу со стороны ВФУ совершены около 20 вооруженных атак. Применялись ствольная артиллерия калибром 155 мм, в том числе кассетного типа, ударные БПЛА (Беспилотные летательные аппараты. — Прим. ред.)» — заключил глава ДНР.

ВСУ ежедневно обстреливают Донбасс, территории Запорожской и Херсонской областей. Кроме того, украинские боевики регулярно атакуют Брянскую, Курскую, Ростовскую, Волгоградскую и ряд других областей.

Ранее, писал 5-tv.ru, в результате нападения дронов пострадали шесть населенных пунктов под Белгородом.

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